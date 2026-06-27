Rescataron a un bebé recién nacido, tras permanecer atrapado 32 horas bajo los escombros

En medio de la devastación que dejaron los terremotos en Venezuela, un hecho conmovedor devolvió algo de esperanza. Un bebé recién nacido fue rescatado con vida luego de permanecer 32 horas atrapado entre los escombros de un edificio colapsado en La Guaira, la ciudad más afectada por el desastre.

El emocionante operativo ocurrió durante la noche del viernes y quedó registrado en un video difundido por la agencia de noticias AFP. En las imágenes se observa a los equipos de rescate trabajando bajo la luz de reflectores mientras retiran cuidadosamente al pequeño de entre los restos de la estructura.

Tras ser liberado, el bebé fue pasando de mano en mano entre los rescatistas, envuelto en una manta, mientras los presentes estallaban en aplausos. Luego fue asistido de inmediato y limpiado con pañuelos antes de recibir atención médica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Terremotos en Venezuela: el mensaje de Delcy Rodríguez, que declaró la "emergencia nacional"

Según informó el usuario que compartió las imágenes en redes sociales, el niño tiene apenas 18 días de vida y, de manera casi milagrosa, salió ileso pese a haber permanecido atrapado durante más de un día.

La historia tuvo un nuevo desenlace esperanzador una hora después, cuando los equipos de emergencia lograron rescatar también a la madre del bebé, quien había quedado sepultada entre los escombros del mismo edificio.

Devastación y caos por los terremotos en Venezuela: los muertos suben a 920 y hay 3.360 heridos

El rescate del recién nacido se convirtió en uno de los episodios más conmovedores de la tragedia que atraviesa Venezuela y simboliza un rayo de esperanza en medio de una catástrofe que dejó cientos de víctimas, miles de evacuados y una enorme destrucción en la región costera.

Terremotos en Venezuela: más de 100 edificios se derrumbaron

Las autoridades informaron que alrededor de un centenar de edificios colapsaron como consecuencia de los sismos y que más de 100 equipos de maquinaria pesada trabajan en la búsqueda de sobrevivientes. Además, se desplegaron 11.500 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuerpos policiales, bomberos y Protección Civil para las tareas de rescate y seguridad.

El estado de La Guaira, ubicado a unos 40 kilómetros de Caracas, fue declarado zona de desastre natural y quedó bajo control de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que la militarización busca garantizar la seguridad, mantener el orden interno y facilitar las tareas de rescate.

Qué necesita hoy Venezuela: la Cruz Roja detalló cuáles son las prioridades para ayudar a los afectados

En las últimas horas también comenzaron a difundirse testimonios de ciudadanos que denunciaron dificultades para ingresar incluso con ayuda humanitaria. Según videos publicados en redes sociales, efectivos de la Guardia Nacional impidieron el paso de personas que transportaban alimentos, agua y otros insumos destinados a los damnificados, incluso hacia sectores como El Junquito.

La emergencia continúa agravándose. El último balance da cuenta de cerca de 1.400 muertos y más de 50.000 desaparecidos tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5. Entre las víctimas fatales se encuentran al menos 44 ciudadanos extranjeros, mientras distintos países mantienen operativos consulares para asistir a sus nacionales y colaborar en la búsqueda de desaparecidos.

CS