Japón ordenó evacuar a casi 200.000 personas por el avance destructivo de una tormenta y un ciclón

Japón atraviesa una situación de máxima alerta debido al avance de la tormenta tropical Mekkhala y un ciclón extratropical que afectan amplias zonas del este y oeste del país. Las autoridades mantienen órdenes de evacuación para casi 200.000 personas mientras el temporal continúa provocando inundaciones, deslizamientos de tierra y daños en viviendas e infraestructura.

De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), Mekkhala se encontraba este sábado al sur del cabo Muroto, a unos 750 kilómetros al suroeste de Tokio, desplazándose hacia el noreste a una velocidad de 50 kilómetros por hora. El sistema presenta vientos sostenidos de 72 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzan los 108 kilómetros por hora.

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Las previsiones oficiales indican que la tormenta se acercará durante la noche a la costa cercana a Katsuura, al sureste de Tokio, donde posteriormente se transformará en un ciclón extratropical. Para el domingo, la JMA anticipa precipitaciones de hasta 200 milímetros en la región de Kanto-Koshin, donde se encuentra la capital japonesa, y hasta 250 milímetros en la región de Tokai.

En paralelo, la tormenta tropical Higos perdió intensidad y fue degradada a un sistema tropical de baja presión. Sin embargo, sus remanentes continúan generando fuertes lluvias y ráfagas de viento en distintas áreas del país.

El último balance de la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres elevó a siete la cifra de heridos. Entre ellos, se registran tres personas con lesiones graves: una en la prefectura de Nara y dos en Yamaguchi. Además, otras tres personas sufrieron heridas leves en Kagoshima. En Yamaguchi también se reportó el derrumbe de una vivienda a causa de un deslizamiento de tierra, dejando a una persona desaparecida.

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Las autoridades informaron además daños en al menos 289 viviendas, principalmente en las prefecturas de Nara y Kagoshima, mientras continúan las tareas de evaluación y asistencia en las zonas más afectadas.

El impacto del temporal también alcanzó al sistema de transporte. Más de 200 vuelos fueron cancelados, especialmente aquellos con origen o destino en el aeropuerto de Naha, en Okinawa. Asimismo, comenzaron a registrarse suspensiones y demoras en los servicios del tren bala Shinkansen en las regiones de Kanto, Tohoku y Shinetsu.

Mekkhala, considerado el séptimo tifón de la temporada según la clasificación japonesa, ya provocó importantes inundaciones, daños en carreteras y deslizamientos de tierra en Okinawa y distintos sectores de la isla de Kyushu.

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Las autoridades mantienen la vigilancia ante la posibilidad de nuevas lluvias intensas y piden a la población cumplir las órdenes de evacuación y seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia. Japón enfrenta cada año este tipo de fenómenos durante el verano y el otoño, cuando las altas temperaturas del océano Pacífico favorecen la formación de tormentas tropicales y tifones de gran intensidad.

CS