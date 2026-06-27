Con Colombia y Perú, Sudamérica se inclina un poco más a la derecha

Sudamérica vive un fuerte viraje político hacia la ultraderecha tras los recientes e históricos comicios en Colombia y Perú. Con discursos de “mano de hierro” contra la criminalidad, la promesa de reducir el gasto público y agendas de corte antisistema, los nuevos liderazgos consolidan una tendencia conservadora en la región.

El colombiano Abelardo de la Espriella y la peruana Keiko Fujimori se alzan como los nuevos arquitectos de un eje de ultraderecha andino.

“Orden total” en Colombia. El ascenso del mediático y acaudalado abogado Abelardo de la Espriella, de 47 años, representa una ruptura absoluta con el establishment político tradicional en el país.

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El ultraderechista, conocido por su estilo extravagante, su retórica implacable y su historial defendiendo a figuras de altísimo perfil, logró canalizar el descontento de una sociedad hastiada de la violencia urbana y los procesos de paz inconclusos.

Lejos de buscar la conciliación pacífica que caracterizó a sus predecesores, lanzó una advertencia con tintes de ultimátum militar a los grupos guerrilleros vinculados al narcotráfico: “A todos los ilegales, disponen de un mes para organizar su sometimiento. En mi gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables”, afirmó.

El simbolismo de su victoria se selló con un fuerte componente religioso y nacionalista. Con un estentóreo “¡Viva Cristo rey!” y “¡Firme por la Patria!”, De la Espriella inició un discurso que, en medio de ovaciones y aplausos cerrados, dejó claro que su gestión mezclará el conservadurismo cultural más profundo con un libre mercado agresivo.

El regreso del fujimorismo en Perú. Keiko Fujimori, en su cuarto intento por alcanzar el sillón presidencial, logró capitalizar el colapso del centro político peruano y el miedo a la debacle económica. Su campaña, fuertemente alineada con el legado de mano dura de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori, se centró en la promesa de “restablecer el principio de autoridad” en un país fragmentado.

Fujimori no escatimó en discursos de alto impacto emocional. “El Perú necesita orden, no medias tintas”, afirmó en uno de los actos políticos recientes, marcando lo que será su gobierno.

“A los delincuentes y a las mafias transnacionales que han capturado nuestras calles les digo que se les acabó la fiesta. Vamos a recuperar el control con toda la fuerza del Estado, sin que nos tiemble la mano ante los organismos internacionales”, exclamó Fujimori.

Al igual que De la Espriella, la propuesta económica de Fujimori se sostiene sobre el pilar de la austeridad fiscal y el recorte del gasto público no esencial, bajo la premisa de que un Estado más pequeño es un Estado más eficiente.

Nuevo eje andino. La sincronía en los triunfos de De la Espriella y Fujimori no es un hecho aislado.

Los analistas internacionales coinciden en que el éxito de ambos liderazgos radica en haber simplificado las demandas de la ciudadanía en dos ejes transversales: seguridad ciudadana y recorte fiscal.

La promesa de “limpiar las calles” a cualquier costo resuena con fuerza en poblaciones que sienten que la democracia liberal tradicional ha fracasado en garantizar sus derechos más básicos: la vida y la propiedad privada.

Sin embargo, el camino no estará exento de turbulencias. La retórica de confrontación y las posturas de ambos auguran una etapa de fuerte tensión social y legislativa, en parlamentos donde la gobernabilidad suele ser frágil.