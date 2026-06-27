La inédita ola de calor en Europa hace colapsar el sistema sanitario

La ola de calor sin precedentes que azota Europa se extiende ahora hacia el este, donde se esperan temperaturas superiores a 35 °C para 150 millones de habitantes, mientras los hospitales se ven saturados por la cantidad de pacientes afectados el agobiante clima.

Los sistemas de salud del continente se encuentran bajo máxima presión, con alertas rojas activas y la suspensión de actividades escolares y eventos públicos en múltiples regiones para intentar contener el impacto de la emergencia climática.

La doctora Hilary Williams, vicepresidenta del Royal College of Surgeons, sostuvo que el sistema hospitalario británico (NHS) está “al límite”. En Francia, donde hubo 44 grados, el jefe de urgencias del hospital europeo Georges Pompidou, uno de los principales hospitales parisienses, describió una situación “extremadamente grave” con pasillos llenos de pacientes “mayores”, pero también de entre 50 y 60 años, con “hipertermias muy fuertes”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Reino Unido batió este viernes su récord de calor para un mes de junio por tercer día consecutivo, con 36,9 °C. Horas después, Alemania superó su récord absoluto de temperatura con 41,3 °C. La extensión de la ola de calor hacia el este del continente ha llevado a la República Checa a emitir una alerta roja para este fin de semana. Hungría también se prepara para afrontar el nivel de alerta máximo este sábado, con temperaturas previstas de entre 38 y 40 °C. Y Países Bajos declaró por primera vez una alerta roja por altas temperaturas.

La intensa ola de calor dejó un balance trágico de casi 300 víctimas mortales confirmadas o estimadas estadísticamente en el transcurso de la semana.

España es el país más afectado con 212 muertes atribuibles directamente a las altas temperaturas en tan solo cuatro días. En Francia reportaron 58 fallecidos, en Alemania 20, en Italia 5. También hubo varios muertos en Reino Unido debido a paros cardíacos y problemas respiratorios graves.