Con Mamdani, el socialismo gana espacio en el Partido Demócrata

Los candidatos respaldados por el ala progresista del Partido Demócrata, muchos de ellos vinculados a los Socialistas Demócratas de América (DSA) y al entorno político del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, obtuvieron importantes victorias en primarias estatales y al Congreso, que refuerzan su influencia dentro del partido.

Las internas celebradas en distintos distritos del estado de Nueva York confirmaron el avance de perfiles progresistas en candidaturas legislativas tanto estatales como federales, en un proceso que muestra el peso de la izquierda dentro del espacio demócrata, especialmente en zonas urbanas.

La campaña se sostuvo sobre un discurso enfocado en la vivienda, la redistribución de la riqueza y, principalmente, una postura radicalmente crítica hacia Israel y la ayuda militar estadounidense.

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La reelección de Alexandria Ocasio-Cortez como candidata para el Distrito 14 - que lleva seis mandatos en el cargo- se inscribe entre los resultados más relevantes.

Aliados de Mamdani. La sorpresa ocurrió en el Distrito 13 -Alto Manhattan y partes del Bronx-, donde la investigadora y defensora pública Darializa Avila Chevalier venció al congresista Adriano Espaillat –con cinco mandatos cumplidos– al capitalizar el descontento de los votantes jóvenes con la política exterior tradicional.

Paralelamente, en el Distrito 10, Brad Lander derrotó por un margen aplastante de casi 32 puntos al multimillonario congresista Dan Goldman, quien fue el abogado principal en el primer juicio político a Donald Trump.

La tercera candidata socialista será la ex sindicalista Claire Valdez por el Distrito 7 -Brooklyn y Queens-, quien superó holgadamente al presidente del distrito de Brooklyn, Antonio Reynoso.

A partir de enero del próximo año, tres aliados directos de Mamdani se sentarán en el Capitolio en Washington D.C., consolidando un bloque abiertamente contrario a las políticas del gobierno de Israel dentro del congreso.

El fin de la vieja política. Este vuelco electoral pone en jaque el liderazgo tradicional de figuras de centro y demuestra que en las grandes ciudades la militancia joven, los trabajadores y las minorías están optando por soluciones mucho más radicales.

El socialismo de izquierda está poniendo en jaque al Partido Demócrata y exige un cambio más profundo para enfrentar a los republicanos y, especialmente, al presidente Donald Trump.

Con estos resultados, las elecciones generales de noviembre en estos distritos –que históricamente acompañan a los demócratas– se consideran un trámite.

“La vieja política que nos metió en esta crisis no es la política que nos va a sacar de ella”, aseguró Mamdani en medio de los festejos de la noche electo.

Mamdani, de 34 años, llegó la alcaldía en enero impulsado por una ola de apoyo a sus políticas socialistas, aunque su influencia fuera de la ciudad de Nueva York está por verse.