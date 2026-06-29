La solidaridad con Venezuela desbordó las expectativas: las donaciones pasaron de "cuatro valijas a un avión"

La campaña solidaria para asistir a los damnificados en Venezuela superó todas las expectativas en la Ciudad de Buenos Aires. En la sede de la Asociación de Enfermeros Venezolanos en Buenos Aires, ubicada en la Avenida Las Heras, cientos de personas se acercan desde las 11 hasta las 18 para donar medicamentos que serán enviados de manera urgente al país caribeño.

Los organizadores reconocen que la respuesta de los argentinos fue mucho mayor a la esperada. Lo que inicialmente iba a ser un pequeño envío terminó convirtiéndose en un operativo de gran escala que demandó la participación de cientos de voluntarios.

"Ayer trabajaron casi 300 voluntarios, de distintas nacionalidades. La mayoría eran venezolanos, pero también se sumaron muchos médicos y profesionales argentinos", explicó Grey Méndez, uno de los coordinadores de la campaña.

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La magnitud de la colecta obligó incluso a modificar la logística prevista. "Pensábamos mandar cuatro valijas, esas cuatro valijas se convirtieron en un avión", resumió Méndez para describir el crecimiento que tuvo la iniciativa en apenas unas horas.

La ayuda se concentra exclusivamente en medicamentos

A diferencia de otras campañas humanitarias, la colecta no recibe alimentos ni ropa, sino únicamente medicamentos e insumos médicos, considerados hoy una de las principales necesidades en las zonas afectadas.

Además de los particulares que se acercan con donaciones, los organizadores aseguraron que empresas privadas también comenzaron a comunicarse para colaborar con la iniciativa.

La intención es que todo el material reunido pueda ser despachado cuanto antes. Si bien durante la jornada de hoy y mañana continuarán recibiendo donaciones entre las 11 y las 18, el objetivo es que el vuelo con la ayuda humanitaria parta este mismo martes por la tarde.

La preocupación por el ingreso de la ayuda

Más allá del éxito de la campaña, entre los organizadores existe incertidumbre respecto del destino final de los medicamentos.

"Lo que tenemos temor es que el Gobierno venezolano empiece a ponernos trabas. Queremos que este envío salga lo más pronto posible", sostuvo Méndez, quien remarcó que el principal desafío será garantizar que la asistencia llegue efectivamente a quienes la necesitan.

La inquietud se incrementó luego de que Venezuela registrara una nueva réplica del terremoto, de menor intensidad que el movimiento inicial, pero suficiente para mantener la preocupación entre quienes tienen familiares y seres queridos en el país.

Mientras tanto, la colecta continúa creciendo en Buenos Aires y los organizadores aseguran que la solidaridad de los argentinos volvió a sorprenderlos, transformando una campaña pensada para unos pocos envíos en un operativo humanitario de dimensiones mucho mayores.