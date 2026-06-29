"A Lucas Trejo y su equipo el fútbol los salvó del terremoto"

El fútbol suele ser sinónimo de alegría, pero en momentos de catástrofe se convierte en un refugio de solidaridad incondicional. Tras el devastador terremoto que sacudió a Venezuela, el exjugador de la selección Vinotinto, Edson Tortolero, dialogó en exclusiva desde la distancia para relatar el dramático lazo que une a su familia con el futbolista argentino Lucas Trejo, excompañero de su hijo Edson en el Carabobo FC.

Con gran conmoción, Tortolero detalla cómo el plantel del Sport Marítimo logró salvarse por encontrarse en la capital para disputar un partido, mientras la tragedia golpeaba de lleno el edificio donde residían sus familias en La Guaira. A través de un testimonio cargado de angustia, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), revela el estado de shock en el que se encuentra su hijo tras rescatar a los pequeños de Trejo y agradece el apoyo internacional en uno de los capítulos más oscuros de la región.

Edson Tortolero Román, es ex futbolista y entrenador venezolano que actualmente dirige a la Fundación AIFI de la segunda división de Venezuela. Es el padre de Edson Tortolero Toro, quien es amigo de Lucas Trejo, el futbolista argentino que lamentablemente perdió a su familia en medio de los terremotos registrados en Venezuela.

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Encantado. Lamento hacer esta entrevista en este momento. Me gustaría primero que compartiera con la audiencia argentina su relación con Lucas Trejo, la relación de su hijo y todo lo que ustedes intervinieron para salvar a sus hijos.

Sí. Bueno, primero que nada, saludos para todos ustedes. Ahorita estoy en un equipo, segundo, Bolívar Sport, y pedí el permiso porque estamos en reunión para poderles contestar a ustedes. Yo creo que lo que está viviendo nuestro país y, por supuesto, lo que está viviendo Lucas Trejo, un gran amigo, un gran amigo de mi hijo, Edson Tortolero; jugador de Carabobo muchos años, compañeros en el equipo, de varios equipos. Y, bueno, es algo muy duro, muy duro que no se lo deseamos a nadie. Un hombre, una gran persona, aparte de ser un gran profesional. Una gran persona como es Lucas Trejo, fuera de su país con su familia en esta situación muy difícil y complicada. Y, bueno, yo estando a 800 o más de 800 kilómetros de la capital, donde fue el terremoto, muy pendiente todos los días de mi hijo, mi familia, junto con mi hermano y muchos jugadores profesionales que también le prestaron el apoyo. Para mí, en lo personal, muy duro y, por supuesto, para mi hijo. Y si imagínense a Lucas Trejo todo esto lo que hoy está viviendo él, lo que está viviendo nuestro país y que, bueno, nosotros como seres humanos, pues, todo el apoyo para él. Como le dije, desde la distancia simplemente le pido mucha fuerza, mucha fuerza en este momento.

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Cuéntenos ¿Qué le contó su hijo de cómo fue que terminó encontrando a los hijos de Lucas Trejo?

Mira, escúchame. Simplemente me dijo: "Papá, sin palabras, sin palabras, sin palabras". Todo esto, estos cinco días que han estado viviendo, sin palabras. Él ahorita, cuando yo le dije: "Papá, papi, Dios me lo bendiga, se acaban de comunicar conmigo porque necesitan hablar contigo desde Argentina", me dijo: "Diles, papá, que me disculpen, pero no estoy ahorita para nada". Un trauma, un trauma muy duro, no solamente él, sino todos. Y uno lo entiende, uno lo entiende porque, pero no lo comparte en el sentido que esto lo que está viviendo ha sido, es muy duro, es muy complicado. Y todo lo que vivió porque no se separó desde que hubo el terremoto. Yo jugaba en Marítimo, donde está ahorita Lucas Trejo; jugaba en Caracas a las 7 de la noche en la capital, que queda a unos 40 minutos de donde fue el terremoto. Lamentablemente, y no solamente fue él el que se salvó, sino también la mayoría del equipo Marítimo, porque en ese edificio vivía la mayoría de ese equipo. Y entonces, por lo que te dije, que ellos jugaban un campeonato, Copa Venezuela, como decir la Copa Argentina, no sufrieron eso como lo sufrió la esposa y la familia de Lucas Trejo.

Señor, agradecerle, mandarle un abrazo desde acá de la Argentina y muchas gracias por su testimonio.

No, de verdad... ¿Qué le puedo decir? yo en este momento que vivimos nosotros, que vive nuestro país, apartando la cultura, lo político, la religión, es algo duro, es algo muy complicado. No solamente jugadores de la selección mundial, jugadores profesionales que estaban ahí en La Guaira también lo perdimos. Y, bueno, esto es algo incomparable, de verdad, esta situación, aparte de lo que vivimos nosotros, ha sido muy complicada, muy duro, pero que ahorita te das cuenta de todo agradeciendo el apoyo que brinda Argentina, Colombia, España, todos los países del mundo preocupados por nuestra situación. Es algo que te das cuenta, la unión que nos da esto. Entonces, hablamos ahora y, bueno, a seguir y pensar en tratar de salir de esta situación que hoy la estamos viviendo. De verdad, agradecerle al mundo en lo personal todo lo que hoy, ese apoyo que estamos teniendo. De verdad es muy triste, muy doloroso. Gracias a Dios me hicieron la entrevista por teléfono porque a lo mejor los sentimientos no se pueden. Es muy duro.

Lo comprendemos. Le comprendemos, le agradecemos y a través suyo le mandamos un abrazo a su hijo homónimo. Muchas gracias, Edson Tortolero.

Sí, gracias. Gracias. Un abrazo.

Un abrazo a ustedes.