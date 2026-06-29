México refuerza la ayuda a Venezuela con rescatistas, perros especializados y asistencia humanitaria

La respuesta de México ante la emergencia en Venezuela ya está en marcha. Según explicó el periodista Enrique Hernández, el Gobierno mexicano envió dos aeronaves de la Fuerza Aérea con personal altamente capacitado para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate.

"La semana pasada volaron dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana con rumbo a Venezuela para ayudar a la comunidad que fue afectada por estos sismos", señaló. El operativo incluye rescatistas especializados y perros entrenados para localizar personas atrapadas bajo los escombros.

La experiencia de los Topos y los perros rescatistas

Hernández recordó que uno de los pilares de esta misión es el grupo de rescate conocido como los Topos, creado tras el devastador terremoto que sufrió México en 1985. "Los Topos fueron creados en 1986, cuando México sufrió una tragedia similar a lo que estamos viviendo hoy en Venezuela", explicó.

El periodista destacó que este equipo ha participado en emergencias tanto dentro como fuera del país, acumulando experiencia en escenarios de gran complejidad. También remarcó el papel de los perros rescatistas, cuya labor ha sido determinante en distintos terremotos.

"Max, un perro rescatista, había ayudado a encontrar al menos a siete personas", afirmó, aunque lamentó que durante las tareas también se registraran heridos.

Hernández indicó que el contingente mexicano está integrado por "un aproximado de 400 personas", la mayoría especialistas en rescate de estructuras colapsadas. Además, resaltó que los Topos lograron demostrar que las posibilidades de encontrar sobrevivientes pueden extenderse más allá de las primeras 72 horas.

Preparación, prevención y solidaridad

El periodista sostuvo que la experiencia acumulada permitió que México fortalezca sus sistemas de prevención frente a los desastres naturales. "Sí, sí la hay, de hecho hay un sistema de alertamiento que puede sonar en este instante", explicó sobre los mecanismos de prevención sísmica. Añadió que existen estrictas normas de construcción, simulacros permanentes y una importante inversión pública en protección civil y seguros catastróficos para reducir el impacto de terremotos, huracanes e incendios.

Además del envío de rescatistas, Hernández señaló que la solidaridad de la sociedad mexicana también se refleja en campañas de recolección de alimentos e insumos esenciales. "Las universidades, las escuelas, la sociedad civil se ha sumado a esta causa", destacó, al tiempo que anticipó que el Gobierno continuará enviando ayuda humanitaria mediante aviones y posiblemente embarcaciones.

Para Hernández, la experiencia mexicana demuestra que la inversión sostenida en prevención, capacitación y respuesta rápida puede marcar una diferencia decisiva frente a tragedias de gran magnitud.