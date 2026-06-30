La NASA reveló cómo se deformó el terreno tras el doble terremoto sin precedentes en Venezuela

La NASA reveló las primeras imágenes en las que se observa cómo se deformó el terreno tras el doble terremoto en Venezuela, elaboradas a través de la misión Radar de Apertura Sintética (NISAR, por sus siglas en inglés). Las tomas muestran con precisión milimétrica el desplazamiento de la superficie a lo largo de la falla geológica de San Sebastián, una de las estructuras tectónicas más activas del país, ubicada en el mar Caribe.

La tecnología utilizada por NISAR permite comparar las representaciones visuales obtenidas antes y después de un sismo para elaborar mapeos de alteración del terreno con una con exactitud.

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La agencia espacial estadounidense implementó la poderosa técnica de teledetección de interferometría de radar para la elaboración de mapas de desplazamiento en el país sudamericano. Se trata de un análisis parcial que irá actualizándose a través de nuevas observaciones satelitales.

Poderosa técnica de teledetección de interferometría de radar para la elaboración de mapas de desplazamiento en Venezuela

El científico del proyecto NISAR y responsable del programa de la geosfera en la División de Ciencias de la Tierra de la NASA, Gerald Bawden, sostuvo que “la misión permitirá medir cambios extremadamente pequeños en la superficie terrestre y comprender mejor como evolucionan terremotos, deslizamientos y otros peligros naturales”.

Los datos recabados resultan esenciales para que los geólogos e ingenieros puedan identificar sectores donde la corteza continúa acumulando tensiones o dónde podrían producirse nuevos temblores.

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Al combinar la información satelital con registros del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y de las redes sismológicas locales, los investigadores podrán reconstruir con mayor precisión la ruptura de la falla geológica en Venezuela y estimar las zonas que continúan sometidas a mayores esfuerzos tectónicos.

Qué detectó la misión NISAR de la NASA tras los trágicos terremotos

La misión NISAR desarrollada por la NASA, fue concebida para observar permanentemente los cambios que experimenta la superficie terrestre. El radar cuenta con la capacidad de operar tanto de día como de noche y atravesar la nubosidad ante condiciones adversas.

La NASA reveló cómo se deformó el terreno tras el doble terremoto en Venezuela

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Los datos obtenidos tras el doble terremoto en Venezuela permitieron detectar desplazamientos diferenciales a ambos lados de la falla geológica de San Sebastián, revelando cómo algunas áreas se elevaron mientras otras descendieron varios centímetros producto de la liberación de tensión acumulada durante décadas.

Además de registrar terremotos, el satélite de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio fue diseñado para monitorear volcanes activos, deslizamientos de tierra, hundimientos del suelo, glaciares y cambios en ecosistemas. Se trata de una de las misiones de observación terrestre más ambiciosas desarrolladas por la NASA durante la última década.

PM / ds