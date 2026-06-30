La incertidumbre y la angustia se apoderan de la familia de Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años que permanece desaparecido por los terremotos que devastaron amplias regiones de Venezuela, el pasado miércoles. Algunos equipos de rescate detectaron señales de calor corporal en un sector de los escombros donde los familiares creen que el menor podría haber quedado atrapado luego del derrumbe de un edificio.

A saber, el menor, hijo de padres venezolanos y nacido en Argentina, se encontraba de visita en la ciudad costera de La Guaira, junto a sus tíos para pasar el día en la playa aprovechando un feriado local. Según el relato de la familia, después de estar en la costa regresó al edificio donde se alojaban y fue allí cuando ocurrió la tragedia.

Su padre, Marcos Gámez, explicó que la reconstrucción de los hechos sugiere una ubicación probable: "El ascensor par estaba dañado, por lo que Lucas y su tío tomaron el ascensor impar con otra persona que se dirigía al séptimo piso. Esa persona sobrevivió y es quien nos ayuda a reconstruir el recorrido".

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Pero, la duda central de los rescatistas es si el niño logró ingresar al departamento o si quedó atrapado en el pasillo.

La familia sostiene la hipótesis de que Lucas sigue con vida, aunque debilitado por la deshidratación y las altas temperaturas bajo los escombros

La familia mantiene la esperanza pese al paso de los días: “Nos da esperanzas que él es un chico delgado y puede caber en espacios reducidos entre concreto y concreto”, señaló su padre.

A partir de lo que explicó, durante los últimos días existieron indicios que hicieron pensar que el menor habría intentado comunicarse desde debajo de los escombros: “Tenemos la presunción de que hace dos días intentó comunicarse, pero por el calor y la deshidratación debe estar muy apagado”, afirmó.

Dicha búsqueda tuvo además un momento de fuerte impacto emocional cuando los familiares fueron notificados de un posible hallazgo. Sin embargo, luego de una hora de espera, rescatistas internacionales confirmaron que la persona encontrada era un adulto y no el niño argentino.

La clave del éxito fue Bart, un perro rescatista del contingente argentino

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“Fue muy decepcionante. Nos dijeron que el chico ya venía, pero después nos informaron que se trataba de otra persona. Nos pusimos muy tristes, pero hay que seguir adelante”, contó Marcos.

La ayuda argentina en la zona del desastre

En las últimas horas, el Ministerio de Defensa informó que un equipo de infantes de marina argentinos logró colaborar en el rescate con vida de dos menores atrapados bajo una estructura colapsada.

Su operativo contó con la participación de Bart, uno de los perros especializados en búsqueda y rescate del contingente argentino. Según la cartera de Defensa, el animal detectó la presencia de personas con vida dentro de un túnel formado entre los escombros, permitiendo orientar la excavación hacia el lugar correcto.

En un operativo paralelo, fuerzas argentinas lograron rescatar a dos menores con vida el pasado domingo

Además, una misión consular argentina llegó a Venezuela para asistir a ciudadanos argentinos, relevar necesidades de la comunidad y colaborar con las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

MV