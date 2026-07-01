Rescatan con vida a un niño de 3 años seis días después de los terremotos mientras crece la crisis humanitaria

Un niño de tres años fue rescatado con vida seis días después de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela, en un hecho que renovó las esperanzas de encontrar más sobrevivientes entre los escombros. El operativo fue llevado adelante por un equipo de rescate de Jordania en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados la semana pasada.

El menor, identificado como Klieber Morán, fue extraído con vida de entre los restos de una construcción, según mostraron imágenes difundidas por los equipos de emergencia, en las que los rescatistas celebran el exitoso disenlace de la operación. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó el hallazgo como “un momento de esperanza” en medio de la tragedia.

La Defensa Civil jordana informó que el niño recibió atención médica inmediata en el lugar y luego fue trasladado a un hospital, donde permanece estable. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, confirmó que el pequeño está siendo atendido en un centro de salud de Caracas.

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El rescate resulta especialmente significativo porque ocurrió seis días después de los terremotos, superando ampliamente el período de aproximadamente 72 horas que los especialistas consideran crítico para hallar personas con vida bajo los escombros.

Mientras tanto, la magnitud del desastre continúa agravándose. El balance oficial asciende a 1.943 muertos, más de 10.000 heridos y decenas de miles de desaparecidos. Además, una evaluación preliminar realizada con datos satelitales de la NASA estima que cerca de 58.870 edificios resultaron dañados o destruidos por los movimientos telúricos.

La Guaira permanece entre las regiones más golpeadas. Allí, numerosos vecinos continúan participando por sus propios medios en las tareas de búsqueda y rescate ante la desesperación por encontrar familiares desaparecidos.

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En paralelo, organismos internacionales alertaron sobre el deterioro de la situación humanitaria. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) advirtió que miles de personas necesitan con urgencia alimentos, refugio y artículos de primera necesidad. Según el organismo, la escasez de alimentos es generalizada, los servicios básicos permanecen interrumpidos y las comunicaciones siguen prácticamente colapsadas en gran parte de La Guaira.

“La tensión entre las comunidades está aumentando porque el acceso a la ayuda sigue siendo limitado”, señaló ACNUR en un comunicado, en el que también solicitó 15 millones de dólares para brindar protección, alojamiento temporal y asistencia básica a unas 30.000 personas durante los próximos seis meses.

La crisis también quedó reflejada en el testimonio de Daniela Armas, una joven de 18 años que sufrió heridas durante el terremoto. En declaraciones a la agencia AFP, contó que, aunque comenzaron a distribuirse algunos suministros, la situación es desesperante: “A veces la gente casi se mata por la comida… es como una pelea de gallos”, describió.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió, además, que el sistema sanitario venezolano trabaja bajo una presión extrema. El portavoz Christian Lindmeier alertó sobre un mayor riesgo de brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión y la difteria, debido a la baja cobertura de inmunización y las difíciles condiciones sanitarias.

Pese a la devastación, las tareas de búsqueda continúan con el apoyo de equipos nacionales e internacionales provenientes de Estados Unidos, México, Jordania y otros países, que trabajan con perros especializados y maquinaria pesada para intentar localizar nuevos sobrevivientes.

La asistencia internacional también comenzó a llegar al país. Naciones Unidas confirmó el arribo de un cargamento de 47 toneladas de ayuda humanitaria, compuesto por kits médicos de emergencia, insumos para partos seguros, atención neonatal y materiales destinados a prevenir enfermedades.

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En tanto, cientos de familias atraviesan el dolor de despedir a sus seres queridos. En una morgue improvisada instalada en el puerto de La Guaira, Wilker Molalla esperaba identificar los restos de varios integrantes de su familia. “Éramos once personas en mi casa. Solo dos sobrevivimos porque estábamos trabajando”, relató conmovido.

CS