Los terremotos dejaron 855 edificios con daños severos en todo el país, 189 colapsaron por completo.

Este miércoles se cumple una semana del doble terremoto que sufrió Venezuela, uno de 7.1 y otro de 7.5 en la escala de Richter, dejando un saldo oficial hasta el momento de 1.943 muertos, 10.571 heridos y más de 50.000 desaparecidos. En tanto, continúan las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros, y organismos internacionales denuncian el agravamiento de una crisis humanitaria.

Miles de socorristas venezolanos e internacionales, provenientes de 30 países, se encuentran realizando las tareas de rescate y la intensa búsqueda de más sobrevivientes. Tal fue el caso de un niño de tres años que fue encontrado con vida este martes, el pequeño sobrevivió seis días entre los escombros.

El grupo de rescate que lo halló era proveniente de Jordana. El hecho renovó las esperanzas de quienes esperan encontrar con vida a sus familiares en la zona de desastre.

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Las cifras oficiales de muertos, heridos y desaparecidos ascienden día a día, en este contexto el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, indicó: "sin dudas estamos ante una cifra superior a la comunicada" y añadió: “Puedo ofrecerles una estimación: estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades, 10.000 bolsas para cadáveres”.

A cinco días de los terremotos, continúan buscando a más de 50 mil desaparecidos en Venezuela entre los escombros

En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que las zonas Caraballeda y Catia La Mar, las más golpeadas por los terremotos, se encontraban unas 30.000 personas cuando sucedieron los sismos, de los cuales 19.861 lograron salir por sus propios medios y fueron rescatadas con vida.

Crisis humanitaria luego del doble terremoto

Según las estimaciones iniciales del sistema PAGER del Servicio Geológico de Estados Unidos, basado en modelos científicos, estiman que el número de fallecidos pueda ser entre 10.000 y 100.000 personas, y pérdidas económicas entre 10.000 millones y 100.000 millones de dólares, lo que equivale a entre el 2% y el 10% del PBI de Venezuela.

Aún hay más de 50.000 personas desaparecidas tras los terremotos, según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Comité Internacional de Rescate (IRC).

Además, la emergencia afecta a cientos de miles de personas que perdieron sus viviendas o sufrieron daños materiales. En este sentido, Rodríguez indicó que 15.866 personas se encuentran damnificadas e indicó que el Gobierno habilitó 15 refugios temporales en el estado de La Guaira y otros 55 en el resto del país.

También informó que los terremotos dejaron 855 edificios con daños severos en todo el país. De ellos, 189 colapsaron por completo, incluidos 158 ubicados en el estado de La Guaira, mientras otros 666 sufrieron daños graves o derrumbes parciales.

Gran cantidad de familias permanecen en campamentos improvisados y refugios temporales.

Desde el gobierno venezolano aseguraron que reubicarán a los damnificados y prometieron dar soluciones habitacionales antes de fin de año, ya que una gran cantidad de familias permanecen en campamentos improvisados y refugios temporales luego de que sus viviendas quedaran en destrucción total e inhabitables.

El Sistema de Información Geográfica de Esri Venezuela, elaborado a partir de reportes ciudadanos, calcula que unas 595.000 personas resultaron afectadas por los terremotos, entre ellas 133.000 menores de edad. En tanto, Unicef estima que 1.8 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, de las cuales 680.000 son niños.

En cuanto a los daños en edificaciones, Esri Venezuela reportó cifras ligeramente superiores, con 924 edificaciones afectadas, entre ellas 226 con pérdida total, 272 con daños severos y 290 con daños parciales.

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Pero la crisis se agrava porque, según advirtió el Comité Internacional de Rescate, parte importante de la población afectada no llega a cubrir las necesidades básicas. En un comunicado señaló que “los servicios médicos en centros de salud y unidades móviles están desbordados, los refugios se encuentran a plena capacidad y los servicios de agua y electricidad siguen interrumpidos en las zonas afectadas”. El organismo añadió que “la magnitud de la respuesta no está a la altura de la magnitud de la necesidad humanitaria”.

Andreas Spaett, coordinador de Médicos Sin Fronteras en Venezuela, describió la situación de quienes perdieron sus hogares al afirmar que “buscan alimentos, buscan agua, buscan refugio”. El Gobierno venezolano respondió que logró restablecer el 90% del suministro eléctrico y distribuyó más de tres millones de litros de agua en las zonas afectadas.

Los daños materiales también continúan en proceso de evaluación. Jorge Rodríguez informó que los terremotos dejaron 855 edificios con daños severos en todo el país. De ellos, 189 colapsaron por completo, incluidos 158 ubicados en el estado de La Guaira, mientras otros 666 sufrieron daños graves o derrumbes parciales.

La actividad sísmica continuó, según Jorge Rodríguez, casi 700 réplicas se registraron desde el doble terremoto. “El día 28 tuvimos 86 réplicas y el día 29, 30 réplicas”, informó. Sin embargo, advirtió que “eso no necesariamente quiere decir que se haya disipado por completo cualquier riesgo de aparición de un evento peligroso”.

El último sismo, registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, fue superior a magnitud 4 durante el lunes por la mañana, sin registros de nuevos daños.

Hallaron sin vida a la modelo Skarlent Rodríguez

La ganadora de Miss Grand Orlando 2025 y reconocida modelo Skarlent Rodríguez, y su novio José Castro fueron hallados sin vida bajo los escombros de su departamento luego del doble terremoto.

El lamentable hallazgo fue confirmado por la familia de la modelo en la plataforma GoFundMe, donde comenzaron una campaña de donaciones para pagar los costos de los funerales.

La pareja estaba desaparecida desde el pasado 24 de junio cuando los dos terremotos afectaron a La Guaira. Ambos se encontraban en su departamento en Catia La Mar, el cual quedó derrumbado por completo y luego fueron hallados sin vida por los rescatistas.



La familia de la pareja comunicó la triste noticia en su página de donaciones en GoFundMe y agradeció a quienes aportaron en la búsqueda: “Lamentablemente, hoy 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida… uno al lado del otro, juntos hasta el final”, confirmaron.



“No existen palabras suficientes para describir el dolor que sentimos, pero sí queremos expresar nuestra profunda gratitud por el amor, el apoyo y el esfuerzo que tantas personas brindaron para difundir información, ayudar en la búsqueda y reunir todo lo necesario durante estos días tan difíciles”, destacaron.



Asimismo, dejaron abiertas las donaciones para poder reunir el dinero suficiente para los costos fúnebres, en medio de la crisis del país: “El proceso de búsqueda y la recuperación de los cuerpos ha sido extremadamente costoso. La familia de José ha sufrido pérdidas devastadoras: su papá, su abuela, su tío y su tía fallecieron en este terremoto. La familia de Skarlent tampoco ha podido trabajar desde el día en que recibimos la noticia”.



“Por esta razón, hacemos un llamado a todos quienes acompañaron a nuestros niños en este camino tan doloroso, a compartir esta recaudación para ayudar a cubrir los gastos funerarios, que han aumentado significativamente debido a esta tragedia en Venezuela”, comunicó la familia.

MEG/ff