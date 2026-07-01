Una pareja de escaladores urbanos, reconocidos en las redes sociales por sus arriesgadas destrezas en las alturas, fue retenida por las autoridades de Nueva York luego de trepar de forma ilegal la antena del Empire State Building, ubicada a más de 440 metros de altura.

Los jóvenes, identificados como Angela Nikolau, de 33 años, y su novio Ivan Beerkus, de 32, lograron acceder de manera clandestina a la estructura más alta del emblemático rascacielos con el objetivo de sellar su compromiso sentimental y desplegar una bandera con un mensaje pacifista ante la mirada de los testigos.

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De acuerdo con los primeros reportes de las fuentes policiales citadas por el diario estadounidense New York Post, la pareja habría ingresado a la zona restringida a través de una escotilla de mantenimiento ubicada en el piso 102 del edificio, un sector destinado al cuidado de las torres de agua que se encuentra bloqueado al público general mediante mallas de seguridad. Se sospecha que los involucrados contaban con información interna detallada para lograr romper los accesos hacia el piso 103 y alcanzar la única escalera que conecta de forma directa con la cima de la antena metálica exterior.

Una vez en la cúspide de la emblemática edificación neoyorquina, los intrusos desplegaron un cartel con una frase histórica modificada sobre el poder del amor y la paz mundial, capturando imágenes de alto impacto para su posterior difusión en sus perfiles digitales de Instagram. Tras permanecer varios minutos suspendidos en el aire y sin ningún tipo de arnés de sujeción, el personal de seguridad del complejo y los agentes locales interceptaron a los acróbatas al descender de la estructura, quedando bajo custodia judicial inmediata para determinar los cargos penales por violación de la propiedad.

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