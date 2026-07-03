"Indecentes e inmorales": furia en Venezuela por 4 policías descubiertos robando dólares de los edificios caídos

Tras los dos sismos que golpearon a Venezuela provocando miles de muertes, se conoció la noticia que 4 policías fueron arrestados el pasado martes 30 de junio tras ser descubiertos llevándose dólares que habían encontrado entre los escombros de los edificios destruidos. Uno de estos hombres quedó grabado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales, haciendo que Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen bolivariano, definiera a los agentes como “impúdicos, indecentes e inmorales”, prometiendo que “serán juzgados como corresponde”.

Insólito robo en medio de la tragedia ocurrida en Venezuela

La región de La Guaira, ubicada al norte, fue una de las más golpeada por los terremotos, y, por ese motivo, allí trabajan rescatistas internacionales junto a escuadrones locales para ayudar a las víctimas, sin embargo, todo ese esfuerzo quedó empañado por la grabación que muestra como un policía se roba los dólares que halló entre los escombros que estaba apartando, reveló Clarín.

Tanto ese agente, como tres de sus compañeros, todos miembros del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), están en el ojo de la Justicia por quedarse con el dinero de las víctimas.

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“Desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros”, expresó Douglas Rico, director del CICPC.

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Según Clarín, el funcionario también anunció que los cuatro hombres fueron expulsados de su trabajo y deberán presentarse ante los tribunales para rendir cuenta de sus actos.

Otro de los videos que se viralizó en las redes sociales muestra a un grupo de mujeres, al descubrir lo que estaba ocurriendo, sacándole el dinero a uno de los agentes y rompiéndolo en pedazos ante sus ojos.

El ministro Cabello escribió en su canal de Telegram que estos policías “estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales”, y prometió que serán “juzgados como corresponde".

Para luego agregar: "Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos”.

Qué magnitud tuvieron los sismos que golpearon a Venezuela

El primer sismo, de magnitud 7,2, tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón y, apenas un minuto después, sucedió otro, todavía más fuerte, de magnitud 7,5, a pocos kilómetros de distancia, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) a través de su cuenta oficial de la red social X.

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Un periodista de AFP reveló que vio un inmueble de 22 plantas, en el barrio de Altamira, completamente destruido, mientras personas, en la calle, gritaban los nombres de sus familiares mientras los voluntarios trataban de apartar los escombros.