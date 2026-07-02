Durante las últimas horas Blanca Martínez, la madre del nene argentino, Lucas Gámez, que continúa desaparecido tras el doble terremoto ocurrido en Venezuela el pasado 24 de junio, reveló que habló con su hijo y le pidió que no se rinda mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate.

La mujer, quien desde la tragedia pasa sus días colaborando con la logística de los rescates y siguiendo las novedades sobre la búsqueda de su hijo, habló con C5N y expresó: "Ayer pedí entrar porque necesitaba que él me escuchara. Entré abajo con casco y empecé a gritar: 'Estoy aquí, no te rindas, estamos acá con papá'".

"Acá oramos, mente positiva. Cada tanto me acerco y le hablo, le digo que aquí estamos y los vamos a sacar a él, a mi tía", agregó Martínez y habló sobre el momento en el que pidió ingresar a la zona de los escombros para decirle unas palabras a su hijo.

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Cuando ocurrió el trágico doble terremoto en Venezuela, el menor se encontraba en la zona de La Guaira, una de las más afectadas por el temblor, junto a sus tíos. Una vez que su madre llegó a buscarlo, se encontró con que el edificio donde se encontraba el niño estaba completamente derrumbado.

"Dormimos en el auto o en una colchoneta que me dieron los vecinos, en el piso. Me traje ropa y cuando puedo me baño en la playa", relató la mujer sobre los duros días que se encuentra viviendo junto al papá de Lucas, Marcos Gámez. Ninguno de ellos abandonó la zona desde que ocurrió la tragedia.

Mientras pasan los días, en medio de la angustia, la mujer sigue las novedades sobre la búsqueda de sus hijos mientras colabora con la logística de los rescates y acompaña a otros vecinos que también se encuentran atravesando la pérdida de familiares y seres queridos.

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