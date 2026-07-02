Los rescatistas de la Policía Federal y militares argentinos se sumaron para colaborar en la búsqueda de Lucas Gámez, el nene argentino de 8 años que quedó bajo los escombros de uno de los edificios derrumbados por los terremotos en Venezuela.

Marcos Gámez y Blancalinda Martínez Coronado, el padre y la madre de Lucas, permanecen en un gazebo a la espera de novedades.

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El padre de Lucas habló sobre la búsqueda: "Estamos casi empezando la búsqueda, ya tengo entendido que por lo menos la gran parte del trabajo duro ya culminó", le dijo a Clarín.

Mencionó que los rescatistas trabajan "con cámaras de 360° que se usan para espacios reducidos", y que "ahorita se está intentando llegar a una zona donde se obtuvo calor corporal hace un día y medio atrás, se pudo obtener ese rastro y el de su teléfono".

El padre relató que Lucas estaba en un ascensor segundo antes de los sismos. Y que la incógnita es si el derrumbe lo encontró en una escalera (el ascensor no se detenía en el piso del departamento de la familia y tenían que subir un piso más para bajar) o el nene ya había conseguido entrar a su casa.

Sobre el edificio, Marcos Gámez dijo que "quedó totalmente destrozado, prácticamente en ruinas".

El drama de Venezuela: más de 2300 muertos confirmados

Los rescatistas trabajan entre edificios dañados en Venezuela, donde varias estructuras todavía pueden ceder y el doble terremoto ya provocó 2300 víctimas fatales y más de 11.000 heridos que aumentan cada hora.

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El punto más complicado sigue siendo La Guaira, con brigadistas venezolanos y extranjeros desplegados en zonas de derrumbe.

Entre los afectados hay argentinos: algunas familias ya fueron notificadas de fallecimientos, mientras otras esperan datos sobre desaparecidos, heridos o personas trasladadas a centros de salud. La desesperación es muy grande, en medio de una situación caótica.

LT/ff