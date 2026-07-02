The Wall Street Journal analizó el caso Adorni y advirtió que la crisis podría afectar el respaldo de Trump a Milei

El diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un extenso análisis sobre la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exjefe de Gabinete Manuel Adorni y advirtió que el caso no solo pone en cuestión una de las principales promesas de campaña del presidente Javier Milei, sino que también podría tener consecuencias en el vínculo político entre la Casa Rosada y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El artículo, firmado por las periodistas Samantha Pearson y Silvina Frydlewsky, sostiene que la salida de Adorni del Gobierno abre “nuevas dudas” sobre el compromiso de la administración libertaria con el combate contra la corrupción, uno de los ejes centrales del discurso con el que Milei llegó al poder a fines de 2023.

Manuel Adorni

La publicación recuerda que el actual mandatario prometió durante la campaña desmantelar a la denominada “casta política”, a la que responsabilizó por décadas de corrupción y deterioro económico, además de garantizar un gobierno transparente. Sin embargo, considera que la renuncia de Adorni, producida tras varios meses de controversias judiciales y mediáticas, representa el episodio de mayor impacto político desde el inicio de la gestión.

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Según el periódico, el alejamiento del exfuncionario ocurre en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo, mientras Milei busca sostener el respaldo social a su programa de ajuste económico y continúa reclamando esfuerzos a la población para avanzar con su plan de reformas.

En ese contexto, The Wall Street Journal analiza las posibles repercusiones internacionales del caso y afirma, citando a especialistas en política exterior, que el escándalo podría influir en la relación entre el Gobierno argentino y la administración de Donald Trump. Si bien señala que el mandatario estadounidense suele mantener su respaldo a dirigentes aliados incluso cuando enfrentan investigaciones judiciales, advierte que esa posición podría modificarse si la estabilidad política de Milei se debilita.

Trump y Milei

El investigador de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, Oliver Stuenkel, consideró que una eventual pérdida de capacidad política del Gobierno podría alterar la evaluación que Washington realiza sobre la administración argentina.

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El informe también repasa el expediente judicial que enfrenta Adorni desde marzo de este año. La investigación comenzó luego de que trascendiera el viaje de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, a Nueva York a bordo del avión presidencial y posteriormente incorporó nuevas evidencias, entre ellas imágenes del entonces jefe de Gabinete junto a su familia abordando un avión privado con destino a Punta del Este para disfrutar de unas vacaciones.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti

Además, la Justicia investiga dos operaciones inmobiliarias valuadas en aproximadamente 500.000 dólares que no habrían sido declaradas oportunamente, así como la remodelación de una vivienda ubicada en el country Indo Cuá por unos 245.000 dólares.

Frente a esas sospechas, Adorni aseguró que una parte significativa de su patrimonio proviene de ahorros personales, dinero en efectivo hallado tras el fallecimiento de su padre y ganancias obtenidas mediante una inversión temprana en bitcoin realizada antes de ingresar a la función pública.

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El diario estadounidense señala que esas explicaciones despertaron cuestionamientos incluso dentro de referentes de la comunidad cripto argentina. Asimismo, recuerda que el exfuncionario admitió recientemente haber mantenido fuera de los registros fiscales alrededor de 500.000 dólares, al sostener que en Argentina era habitual que muchas personas conservaran sus ahorros sin declararlos.

El artículo contextualiza además el caso dentro del histórico problema de la corrupción en Argentina y menciona que el país se ubicó en el puesto 104 entre 182 naciones en el último Índice de Percepción de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional.

Sin embargo, remarca que el impacto político del expediente resulta particularmente significativo debido a que Milei construyó buena parte de su propuesta electoral alrededor de la promesa de terminar con esas prácticas. En ese marco, cita declaraciones del diputado nacional Maximiliano Ferraro, quien cuestionó las explicaciones brindadas por Adorni sobre el origen de sus fondos.

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La publicación también recuerda que, durante varios meses, el Presidente evitó desplazar al entonces jefe de Gabinete al considerar que hacerlo antes de una resolución judicial implicaría convalidar una persecución política. Incluso, tras anunciar su reemplazo por Diego Santilli, Milei reiteró públicamente que continúa creyendo en la inocencia y honestidad de Adorni.

Finalmente, The Wall Street Journal amplía el análisis al mencionar otras investigaciones que alcanzan al entorno presidencial. Entre ellas, hace referencia al caso Libra, en el que la fiscalía analiza una presunta maniobra de fraude y considera al Presidente una persona de interés dentro de la investigación. También menciona la causa que involucra a Karina Milei por un supuesto esquema de sobornos vinculado con compras de medicamentos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Jose Luis Espert y Fred Machado

Como cierre, el periódico recuerda el caso del diputado José Luis Espert, quien desistió de competir como candidato oficialista luego de conocerse que había recibido una transferencia por 200.000 dólares del empresario Fred Machado, posteriormente declarado culpable en Estados Unidos por delitos de lavado de dinero y fraude.

CS