La Justicia de Mónaco investiga como un posible "ajuste de cuentas" mafioso el ataque con un paquete explosivo que hirió gravemente al empresario de origen ucraniano Vadym Yermolaiev y a su esposa, y que dejó con lesiones leves a su hijo. El hecho, considerado inédito en la historia del principado, ocurrió este lunes por la noche cuando la familia ingresó a su residencia y el artefacto estalló en el acceso al edificio.

La investigación apunta a un hombre que fue captado por cámaras de seguridad dejando una mochila en el vestíbulo del lugar, ubicado en la calle Reverendo Père Louis Frolla. Minutos después de la explosión, el sospechoso fue visto huyendo a pie hacia la localidad francesa de Beausoleil, por lo que las autoridades de ambos estados desplegaron un amplio operativo para localizarlo.

Mónaco: un magnate ucraniano resultó gravemente herido en un presunto atentado

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El fiscal general de Mónaco, Thibault Stéphane, calificó el caso como un "intento de asesinato" y habló de la "colocación de un artefacto explosivo en un lugar público", al mismo tiempo que aclaró que, por el momento, no existen elementos para considerar el episodio como un atentado terrorista. "Es la primera vez en la historia que ocurre un acto así en el Principado", aseguró.

Según trascendió, la principal hipótesis de trabajo es la de una tentativa de homicidio que podría tener un móvil personal o vinculado a actividades del empresario. Sin embargo, el ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, afirmó que por ahora no tienen información acerca de amenazas específicas contra Yermolaiev.

El fiscal general de Mónaco, Thibault Stéphane

En esa línea, la Fiscalía ya tomó contacto con las autoridades de Kiev para obtener información que pueda aportar pistas sobre el trasfondo del caso. Las pericias determinaron que el explosivo contenía pernos metálicos y perdigones para aumentar su poder destructivo. Además de los tres integrantes de la familia, otras cuatro personas debieron ser asistidas por los servicios de emergencia.

El príncipe Alberto II, tras tomar conocimiento de la noticia, calificó lo ocurrido como un "crimen atroz" y sostuvo que el episodio provocó "una conmoción para toda la comunidad monegasca", mientras que Mirmand, confirmó que varios testigos aportaron datos que podrían ayudar a identificar al autor del ataque.

Cuál es el estado de los heridos en Mónaco

Yermolaiev, de 58 años, y su esposa permanecen internados en un hospital de la ciudad francesa de Niza. De acuerdo con el fiscal Stéphane, el empresario logró ser estabilizado tras la explosión, mientras que la mujer —a la que debieron amputales las pìernas— continúa en estado crítico y con riesgo de vida.

El hijo de la pareja, de 13 años, sufrió heridas leves y se encuentra fuera de peligro. La explosión ocurrió cuando los tres se disponían a ingresar al lujoso edificio de tres pisos donde residen desde hace varios años, en el este de Montecarlo. Las autoridades también confirmaron que el empresario no contaba con custodia privada ni protección.

Vadym Yermolaiev, el empresario ucraniano y sancionado por Kiev

Entre las otras cuatro personas que resultaron heridas después de la explosión, algunos debieron ser atendidos por quedar en estado de shock, mientras que otros sufrieron cortes por la onda expansiva y la rotura de vidrios.

Quién es Vadim Yermolaiev

Instalado desde 2021 en Mónaco, Yermolaiev forma parte del denominado "Batallón de Mónaco", la élite de al menos 84 oligarcas ucranianos que se establecieron en el principado y la Riviera francesa desde antes de la guerra de Ucrania, que comenzó en 2022. Posee una fortuna estimada en 230 millones de dólares gracias al Grupo Alef, un holding diversificado que incluye bienes raíces, manufacturas, y actividades agrícolas en Dnipro (Ucrania).

Padre de cuatro hijos, fundó el holding luego de estudiar economía y cumplir con el serviciio militar en su país. Desarrolló la rama industrial de su empresa con la fabricación de materiales y acero, y también la sanitaria —con clínicas dentales en Dnipro— y, finalmente, la agroindustria, en particular la relacionada al sector vitivinícola.

En diciembre de 2023, el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, le impuso sanciones por diez años tras acusarlo de comerciar vinos y bebidas alcohólicas en la Crimea anexada por Rusia. Varios medios lo acusaron de seguir vendiendo sus productos bajo la etiqueta de "Vino de Crimea con Denominación de Origen Protegida" en territorio ruso, mientras que los destinados a lmercados europeos y estadounidenses indicaban su origen en "Ucrania continental". Con esa maniobra, eludió sanciones comerciales.

Las pericias en el edificio de Mónaco donde colocaron el artefacto explosivo

En 2022, condenó la invasión rusa y expresó su respaldo al ejército, al que le realizó donaciones. Sin embargo, cinco años antes afirmó a la revista Forbes que había optado por la ciudadanía chipriota en busca de “protección internacional”, cuestionando la imparcialidad de la justicia y el sistema tributario ucraniano.

Por el momento, la Justicia de Mónaco señaló que el responsable del presunto atentado "sigue prófugo". "No lo hemos detenido, pero estamos en contacto con las autoridades francesas. Lo estamos buscando para identificarlo y arrestarlo pronto", declaró el fiscal durante una conferencia de prensa ante la prensa.

La investigación fue encomendada al Departamento de Investigación Criminal del Servicio de Seguridad Pública, mientras que en medio de la conmoción, el ministro de Estado mandó a reforzar la seguridad en las calles.

FP/ML