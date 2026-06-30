El magnate ucraniano de la construcción Vadym Yermolaiev resultó gravemente herido tras encontrarse en medio de la explosión de un artefacto en un edificio residencial de Mónaco, en lo que se cree que se trató de un atentado.

Según indicaron medios europeos, la explosión, que dejó otras tres personas heridas, se produjo alrededor de las 21hs de este lunes en el ingreso de una residencia cerca de la frontera con Francia, hacia donde las autoridades creen que habría escapado el agresor tras el ataque.

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Tras lo ocurrido, las fuerzas de Mónaco desplegaron agentes por diferentes puntos de la zona y sus alrededores, al mismo tiempo que tanto autoridades francesas como monegascas buscan a un sospechoso no identificado, cuya motivación para cometer el ataque aún está bajo investigación.

El ministro de Estado de Mónaco, Christophe Mirmand, dialogó sobre lo ocurrido con la emisora francesa de noticias LCI e indicó que las otras víctimas del ataque fueron una mujer herida de gravedad, quien está siendo atendida en un hospital en Niza, su pareja y un niño de 13 años, quienes sufrieron heridas menores pero permanecen hospitalizados.

"Quedaron atrapadas en la explosión cuando cruzaban el umbral de su edificio de apartamentos", explicó el funcionario monegasco sobre las tres víctimas, de quienes indicó que "parecía que regresaban a casa tranquilamente", según pudo ver en imágenes de cámaras de seguridad de la zona.

Mirmand explicó que las víctimas del ataque son residentes "habituales" de Mónaco, aunque desconocen si la familia había sido amenazada en el pasado. "Parece que la familia fue atacada de forma específica", sugirió y reveló que el atacante "había caminado varias veces por la zona mientras esperaba a las víctimas".

"En los minutos previos a la explosión, aparentemente estaba esperando a las víctimas", añadió sobre el sospechoso que tras la explosión escapó inmediatamente a pie, presuntamente hacia la localidad francesa de Beausoleil. Actualmente hay una operación de búsqueda del sospechoso en marcha, aunque aún no han dado con su paradero.

Yermolaiev, el magnate ucraniano involucrado en el ataque, es un empresario nacido en Ucrania, originario de la ciudad de Dnipro, y se volvió millonario a partir del Grupo Alef, un holding diversificado con intereses que incluyen bienes raíces comerciales, manufactura y agricultura.

El empresario ucraniano es uno de los promotores inmobiliarios más reconocidos en el país, apareciendo en la lista de los más ricos de Ucrania, y ha liderado algunos proyectos en el centro de su ciudad natal.

No obstante, en diálogo con Forbes Ucrania el magnate dijo que renunció a su ciudadanía ucraniana en 2017, convirtiéndose en ciudadano chipriota. Y en diciembre de 2023 Volodimir Zelenski impuso sanciones sobre Yermolaiev dentro de un paquete más amplio dirigido a individuos y empresas acusados de tener vínculos comerciales con Rusia o con territorios ocupados por Rusia.

AS/LT.