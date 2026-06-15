La Unión Europea aprobó formalmente este lunes a la apertura de las negociaciones de adhesión con Ucrania tras la firma del acuerdo que certifica la apertura del primero de los seis grupos de capítulos. Kiev espera avanzar lo suficiente para abrir los otros cinco grupos restantes antes de que termine julio.

Este proceso avanza mientras el país sigue bajo fuego. En la madrugada de este lunes Rusia llevó a cabo uno de los ataques aéreos más masivos de los últimos meses contra. La ofensiva se desplegó mediante el lanzamiento coordinado de 611 drones y 70 misiles, en el marco de una nueva escalada militar que mantiene paralizado cualquier avance hacia una negociación de paz para frenar el conflicto iniciado en febrero de 2022.

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Durante la segunda reunión de la Conferencia de Adhesión con Ucrania, celebrada en Luxemburgo, el país abrió el primer grupo de capítulos, conocidos como "fundamentales. En ellos se detallan el Estado de derecho y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

En una rueda de prensa posterior a la firma, el viceministro de Ucrania, Taras Kachka, celebró la apertura formal de las negociaciones como "la formalización de un sueño". El mandatario agradeció a los Estados Miembros por lograr la unanimidad para avanzar con el proceso y aseguró que este paso es "la continuación de la reforma estructural a largo plazo".

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"También es una garantía de seguridad muy sólida, ya que durante todos estos años hemos confiado en el apoyo de la Unión Europea y de los Estados miembro para luchar contra la agresión rusa", indicó el viceministro ucraniano.

Por su parte, la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, felicitó a Kiev y aseguró que este es "el paso más importante hacia la adhesión de Ucrania a la UE" desde la apertura de las negociaciones en diciembre de 2023.

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En su opinión, la decisión "también es una buena noticia para Europa", ya que su adhesión "es central para el futuro de Europa". Para la eslovena "construir una Europa que tenga el control de su propia seguridad", solo puede lograrse "con una Ucrania fuerte, próspera y estable".

Moldavia, también en las negociaciones

Moldavia también formó parte de las negociaciones para su adhesión al grupo económico. "La adhesión de Moldavia a la Unión Europea ya no es un objetivo distante, sino una realidad que estamos construyendo ya", planteó la presidenta moldava, Maia Sandu.

Además del grupo de capítulos "fundamentales", ambos países deben abrir los bloques de "Mercado Interno", "Competitividad y crecimiento inclusivo", "Agenda verde y conectividad sostenible", "Recursos, agricultura y cohesión", así como "Relaciones externas".

BGD/LT