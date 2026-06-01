Corea del Sur: 5 muertos y 2 heridos por una explosión en una planta aeroespacial

Este lunes se registraron cinco muertos como consecuencia de la explosión de una planta aeroespacial operada por la empresa Hanwha Aerospace en Corea del Sur, ubicada a unos 150 kilómetros al sur de la capital surcoreana Seúl, según informaron los bomberos locales.

La explosión que dejó un saldo de 5 muertos y dos heridos fue reportada por las autoridades alrededor de las 11 de la mañana (23hs del domingo en Argentina) desde la planta de Hanwha Aerospace en la localidad surcoreana de Daejeon, según indicó la agencia AFP.

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