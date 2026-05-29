Quedó registrada en video la aterradora explosión de un cohete de la compañía de Jeff Bezos en Cabo Cañaveral

El cohete New Glenn de Blue Origin, la compañía de exploración espacial propiedad del multimillonario Jeff Bezos, explotó mientras estaba en la plataforma de lanzamiento durante una prueba en Cabo Cañaveral, Florida. La empresa informó que “experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy. Todo el personal ha sido localizado. Proporcionaremos actualizaciones a medida que sepamos más".

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El video de lo ocurrido comienza con humo que sale debajo del cohete de 98 metros de altura, antes de que todo estalle y una bola de fuego cubra completamente la nave.

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“Todo el personal está contado y a salvo. Es demasiado pronto para conocer la causa, pero ya estamos trabajando para descubrirla. Un día muy duro, pero reconstruiremos todo lo que haya que reconstruir y volveremos a volar. Vale la pena”, expresó Bezos en su cuenta oficial de X. Su rival, Elon Musk, propietario de SpaceX, escribió: "Lamento ver esto, espero que se recuperen pronto".

Por su parte, el congresista de Florida Mike Haridopolos, remarcó en X: “Estoy agradecido de que no se hayan reportado heridos y agradecido por los servicios de emergencia, ingenieros y equipos de lanzamiento que actuaron con rapidez”.

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La NASA y Blue Origin estaban trabajando juntas para desarrollar un módulo de alunizaje eficaz para las misiones lunares Artemis. En ese contexto, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, expresó: “Trabajaremos con nuestros socios para apoyar una investigación exhaustiva de esta anomalía, evaluar los impactos en las misiones a corto plazo y volver a lanzar cohetes”.

Los problemas que arrastraba New Glenn

En abril, Blue Origin reutilizó y recuperó con éxito un propulsor para su cohete New Glenn, un logró técnica que podría incrementar su rapidez de lanzamientos y darle una ventaja considerable frente a su rival, la empresa SpaceX.

SpaceX

Sin embargo, la misión no tripulada también sufrió un problema. La compañía aeroespacial de Bezos informó en un comunicado que publicó en su cuenta de X que el satélite se encendió de la forma adecuada, pero fue puesto en una órbita diferente a la deseada. La empresa señaló que evaluaría la gravedad de los hechos.