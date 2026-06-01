Recoleta: chocó un auto contra el frente de un edificio sobre avenida Alvear y se incendió

Un automóvil chocó en la madrugada de este lunes contra el frente de un edificio de la avenida Alvear, en el barrio porteño de Recoleta. El conductor del vehículo, de 33 años y que pudo salir del rodado por sus propios medios. Fue atendido en el lugar por médicos del SAME tras sufrir lesiones leves por latigazo cervical y lesiones en el rostro, pero se negó a ser trasladado a un centro de salud.

El Renault Logan gris se subió a la vereda y en su andar fuera de control se llevó todo a su paso, entre ellos algunos bolardos de cemento, hasta que, finalmente, impactó de lleno contra el frente de un inmueble al 1477. El vehículo se incendió de forma parcial tras la colisión, que afectó, de manera más indirecta, una joyería que funciona en ese mismo inmueble.

En el lugar del siniestro vial quedaron restos de rejas tirados y se podía visualizar el vehículo que chocó con graves destrozos en su chasis. Al lugar se desplazó personal de la Comisaría Vecinal 1 A de la Policía de la Ciudad y Bomberos.

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El conductor declaró que en el camino se le había cruzado un animal y que, al intentar esquivarlo, perdió el control del rodado. Victoria Sánchez, a cargo de la Unidad Fiscal Este del Ministerio Público Fiscal, dispuso iniciar actuaciones por averiguación de ilícito y que se le realice un test de alcoholemia al conductor.

Recoleta: encontraron muerta a una mujer de 92 años junto a otra de 95 inconsciente

Mientras aguardaban la llegada de una grúa para remover el auto, la Policía de la Ciudad desviaba el tránsito en contramano por la avenida Alvear hacia Parera; médicos del SAME se dirigían al cruce de la avenida del Libertador con Iberá luego del choque de un camión con una motocicleta. Asistían también a otro incidente vial que ocurrió en Acoyte y Viale, donde un vehículo colisionó contra otros que estaban estacionados.

Tragedia en ruta provincial 14

Una mujer de 33 años murió este domingo por la noche en un choque ocurrido en la localidad de Arroyo de Los Patos, en el Valle de Traslasierra, Córdoba. El incidente vial ocurrió en el kilómetro 98 de la ruta provincial 14.

El accidente fue entre una Volkswagen Suran, en la que viajaba la víctima junto a un hombre y tres mujeres mayores de edad, y un Ford Fiesta, conducido por una mujer de 44 años, quien iba acompañada por una niña de 9 años. El resto de los ocupantes de ambos rodados fue asistido y trasladado a un centro de salud de la zona.

RM