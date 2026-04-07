Una mujer de 92 años fue encontrada muerta junto a otra de 95 que se encontraba inconsciente, ambas dentro de un mismo departamento en el barrio porteño de Recoleta. El caso quedó bajo investigación y por el momento se desconocen las causas de la muerte.

El hallazgo se produjo este lunes en un departamento de un edificio ubicado en calle Las Heras al 2100, entre Uriburu y Azcuénaga, al cual llegó la Policía luego de que el encargado informara que la vecina del 5° piso no respondía los mensajes. En paralelo, un vecino indicó que hace días no veía a las ocupantes y percibía un fuerte olor a gas.

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Los efectivos, según indicaron fuentes policiales a La Nación, procedieron a intervenir tras la alerta, tomaron contacto con el encargado que realizó la denuncia y dieron aviso al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°39, a cargo de la Secretaría Única, el cual avaló la apertura del domicilio.

Una vez en el lugar, la Policía llegó junto a los Bomberos, quienes franquearon el acceso a la unidad y una vez dentro se encontraron con la mujer de 92 años sin vida en uno de los dormitorios, mientras que en otro se encontraba otra mujer de 95 años en estado de inconsciencia, por lo que fue trasladada al hospital Rivadavia.

Si bien uno de los vecinos advirtió sobre un "fuerte olor a gas" en el edificio, TN indicó que los primeros peritajes descartaron una fuga de gas o la presencia de monóxido de carbono en el ambiente, por lo que una de las primeras hipótesis es que la mujer falleció por causas naturales.

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Tras el hallazgo se acercaron al lugar ambulancias con personal del SAME, el cual certificó el deceso de la primera mujer, mientras que la segunda fue trasladada inconsciente con diagnóstico de "desorientación". Según TN, las mujeres fueron identificadas como Hortencia Galeano, de 92 años, y Corina Rearte, de 95.

El caso quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, la abrió una investigación y caratuló la causa como "averiguación causales de muerte".

AS/ff