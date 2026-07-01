Luego de abandonar la Jefatura de Gabinete, Adorni renunció al directorio de YPF

Manuel Adorni decidió presentar esta noche su renuncia al cargo que ocupaba como director titular de YPF, puesto donde representaba al Estado nacional, pocos días después de haber abandonado la Jefatura de Gabinete en medio de la investigación judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

Horacio Marín, CEO de YPF

El ahora exfuncionario comunicó la noticia de su dimisión a Horacio Marín, presidente de la petrolera de bandera argentina, a través de una breve carta. Ahora, la renuncia deberá ser evaluada por los accionistas de la empresa para terminar el procedimiento formal establecido en el estatuto de YPF.

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El diputado nacional Esteban Paulón había cuestionado duramente, días atrás, la continuidad de Adorni en ese directorio. “Funcionario que está investigado por presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública que se quede en una silla de YPF ganando millones de pesos por mes es un insulto a la ciudadanía argentina”, aseguró.

Y agregó: “Sería otro mensaje de este Gobierno de que reproduce lo peor de la casta, que a uno de los propios se lo protege y no se lo deja bajo la lluvia”.

Esteban Paulón

Más complicaciones para Adorni: gastó 139 millones de pesos con tarjetas de crédito

Según la investigación que encabeza el fiscal federal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, el exjefe de Gabinete gastó 139 millones de pesos usando tarjetas de crédito durante su gestión en el Gobierno Nacional.

Esa suma se gastó desde diciembre de 2023, cuando asumió el presidente Javier Milei, hasta marzo de este año, cuando el exfuncionario todavía era jefe de ministros.

Según las evidencias contables, dichos gastos superaban el sueldo que cobraba Adorni; hasta fines del 2025, su salario era de 3,5 millones de pesos, mientras que sus gastos rondaban entre los 4 y los 6 millones de pesos.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti

La investigación también halló compras por más de 5,1 millones de pesos para las que se usaron las tarjetas de crédito de dos empleados: Laura Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales; y Luis Aluju, empleado de la Vocería Presidencial.

De acuerdo a los investigadores, el uso de tarjetas de crédito a nombre de otros buscaba esconder las cifras reales de los gastos en tecnología para videojuegos que compró el exjefe de Gabinete.

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El pasado martes 30, ante el Tribunal Oral Federal Nro 7 (TOF7), Schiuma reconoció, durante su declaración como testigo, haberle prestado su tarjeta a Adorni para adquirir un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8 en agosto del año pasado por más de 2 millones de pesos, suma que le fue devuelta en efectivo.

Juez Ariel Lijo

Ahora, el fiscal Pollicita espera el resultado del informe técnico definitivo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) para estudiar el patrimonio del exvocero y su esposa Bettina Angeletti, antes de pedirle una justificación; si sus explicaciones no son creíbles, se solicitará que Adorni preste declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo.

HM