Eugenia Muzio sobre el directorio de YPF: "Es un puesto que el Gobierno va a tener que cuidar mucho a quién pone"

La salida de Adorni del directorio de YPF abrirá una nueva definición estratégica para el Gobierno nacional. Según explicó la periodista Eugenia Muzio, el funcionario todavía debe formalizar su renuncia al cargo dentro de la petrolera estatal, donde representa al Estado mediante las acciones Clase A, que otorgan facultades especiales dentro de la compañía.

"Todavía falta que Adorni, además de presentar su renuncia al Gobierno, presente también su renuncia al directorio de YPF", sostuvo la periodista. Además, remarcó que estas acciones "le reservan al Estado un poder de veto" y permiten intervenir en decisiones trascendentales como fusiones o una eventual privatización de la empresa.

Un cargo estratégico para el futuro de YPF

Muzio explicó que el Ejecutivo deberá definir cuidadosamente al reemplazante porque se trata de una posición con peso institucional dentro de la empresa. "Es un puesto que el Gobierno va a tener que cuidar mucho a quién pone", afirmó.

La periodista recordó el antecedente de Guillermo Francos, quien había renunciado a percibir la remuneración correspondiente mientras ejercía funciones en el Gobierno, aunque posteriormente reclamó el salario tras dejar su cargo. En ese sentido, indicó que todavía resta conocer cuál será la decisión de Adorni una vez que oficialice su salida.

"Hay que ver si intenta hacer lo mismo", señaló Muzio, al tiempo que recordó que la situación estará bajo la mirada pública y judicial debido a las investigaciones mencionadas durante la entrevista.

Sobre el posible sucesor, indicó que uno de los nombres que circula es Diego Santilli, aunque aclaró que la decisión todavía no está tomada. "El Gobierno puede elegir a quien quiera, incluso pueden designar hasta un empresario amigo para que tenga voz y voto", explicó.

La empresa que el Gobierno busca convertir en una "máquina de hacer dólares"

Para Muzio, el contexto económico convierte a YPF en una de las piezas centrales de la estrategia oficial. "Es la empresa estrella del sector estrella que hoy está dando dólares al Gobierno", afirmó.

La especialista explicó que la apuesta oficial está concentrada en el desarrollo de Vaca Muerta y la producción de petróleo y gas no convencional. "Hay una bajada de línea, una intención de parte del Gobierno, de que YPF sea esta máquina de hacer dólares", expresó.

Respecto de los tiempos de la designación, aclaró que aún no existe una reunión convocada para resolver el reemplazo. "Primero tiene que el Gobierno decidir y definir quién va a tener ese tipo de acciones", indicó.

Finalmente, consultada por la remuneración de los directores, precisó que "en la última asamblea de accionistas se aprobó un presupuesto... por 14 millones de pesos", aunque aclaró que existen versiones sobre salarios aún superiores y que, según la compañía, "son sueldos acordes al mercado petrolero".