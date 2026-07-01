Bajo una intensa lluvia, la Fraternidad San Pío X consumó este miércoles un desafío directo a la autoridad de Roma al consagrar por su cuenta a cuatro nuevos obispos en la pradera suiza de Écône.

El acto, desarrollado durante una extensa misa de cuatro horas cantada íntegramente en latín, desató de forma inmediata lo que el papa León XIV catalogó textualmente como un "acto cismático".

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La decisión del grupo tradicionalista de ignorar el último llamado del pontífice provocó la excomunión automática y de facto de los cuatro nuevos prelados (dos franceses, un estadounidense y un suizo) así como también de los otros dos obispos consagrantes con los que la organización contaba en funciones.

Para la Santa Sede, la ordenación de un obispo sin el consentimiento explícito del ocupante del trono de San Pedro constituye una insubordinación directa contra la unidad de la Iglesia.

León XIV fue tajante al advertir las consecuencias prácticas de esta ruptura: a partir de este momento, los sacramentos esenciales como el matrimonio y la confesión que sean administrados por estos nuevos miembros de la jerarquía lefebvrista dejarán de tener validez y reconocimiento oficial para la Iglesia católica, sumiendo a cientos de miles de fieles en una situación de irregularidad canónica total.

Para el Vaticano, consagrar a un obispo sin el acuerdo del papa es un acto de insubordinación directa que conlleva la excomunión automática de los obispos y constituye un "acto cismático".

La fractura de la fraternidad con el Vaticano fue total y recordó a la crisis de 1988, cuando la comunidad tradicionalista decidió ignorar las advertencias de Roma, argumentando una supuesta "necesidad" de supervivencia institucional que el Vaticano consideró inaceptable.

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Qué es el lefebvrismo, el movimiento que desafía al papa León XIV

El lefebvrismo nació formalmente en 1970 de la mano del arzobispo francés Marcel Lefebvre (1905-1991), quien fundó la Fraternidad Sacerdotal San Pío X como una trinchera de resistencia frente a las transformaciones litúrgicas y teológicas de la época.

Actualmente, la organización agrupa a unos 600.000 fieles en todo el planeta, una cifra que representa una minoría muy acotada frente a los más de 1.300 millones de católicos globalizados, pero que conserva una influencia notable y activa en los círculos más conservadores de la sociedad contemporánea.

Con 751 sacerdotes, 264 seminaristas y cerca de 800 lugares de culto distribuidos en 77 países del mundo, el movimiento ostenta un fuerte arraigo en naciones como Francia, Suiza y Estados Unidos.

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El núcleo ideológico de esta comunidad es el rechazo absoluto y tajante a todas las reformas doctrinales emanadas del Concilio Vaticano II durante la década de 1960.

Los lefebvristas consideran que la modernización de la Iglesia desvirtuó el mensaje evangélico al amoldarse en exceso a las dinámicas del mundo laico y secular.

En su lugar, defienden de manera inflexible una estructura social estrictamente patriarcal y un modelo de Estado de tintes teocráticos, donde la ley civil se subordine por completo a los mandatos de la fe católica tradicional.

"Para mantener la fe, ¿acaso estamos rompiendo con la Iglesia? Este dilema es falso. Pertenecemos a la Iglesia, en primer lugar por la fe, por la profesión integral de la fe de la Iglesia", afirmó durante la homilía el padre Davide Pagliarani, que dirige la Fraternidad San Pío X.

Esta visión del mundo se traduce de forma palpable en su liturgia cotidiana. La Fraternidad utiliza de forma exclusiva el rito tridentino del siglo XVI, una ordenación de la misa previa a las reformas conciliares que se caracteriza por una rigurosa codificación de los gestos y símbolos.

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Este rito del siglo XVI, llamado "tridentino", se caracteriza por el uso del latín y una liturgia muy codificada y simbólica. En las misas el sacerdote está de espaldas a los fieles, mirando hacia el altar. También incluye oraciones recitadas en voz baja, más gestos rituales y con frecuencia el uso del velo o la mantilla para las mujeres.

El Concilio Vaticano II (1962-1965), que modernizó la Iglesia, introdujo la misa en lengua vernácula y fomentó la participación de los fieles. Para la Fraternidad San Pío X, estas reformas representan una alteración de la tradición.

Quién fue Marcel Lefebvre, el fundador de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X

Marcel Lefebvre fue un influyente arzobispo católico francés que se convirtió en la cara más visible de la resistencia conservadora frente a la modernización de la Iglesia.

En 1970, desconcertado por el rumbo ecuménico y las reformas litúrgicas del Concilio Vaticano II, fundó la Fraternidad Sacerdotal San Pío X en Écône, Suiza, erigiéndose en el guardián de la misa tradicional en latín y del dogma histórico.

Su tensión con el Vaticano escaló de forma dramática durante casi dos décadas, alimentada por sus duras críticas al diálogo interreligioso y a la libertad religiosa, conceptos que consideraba contrarios a la fe.

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El punto de no retorno ocurrió en junio de 1988: desafiando la prohibición expresa del papa Juan Pablo II, Lefebvre consagró de forma unilateral a cuatro obispos para asegurar la supervivencia de su movimiento.

Ese acto de insubordinación directa provocó su excomunión automática decretada por Roma, sumiendo a la Iglesia en su primer cisma formal contemporáneo. Lefebvre murió tres años después, en 1991, firmemente convencido de que su rebelión no era un acto de ruptura, sino un deber sagrado para salvar la tradición católica de la destrucción total.

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El grupo tradicionalista justificó sus acciones ante la parálisis operativa que sufría su obra, dado que solo contaban con dos obispos activos para atender la demanda sacramental global.

Según reveló el historiador Martin Dumont, secretario general del Instituto de Investigación para el Estudio de las Religiones, la Fraternidad había remitido pedidos formales de autorización al Vaticano para ordenar nuevos pastores, pero la prolongada falta de respuestas satisfactorias terminó por dinamitar los canales oficiales y precipitó la decisión unilateral de los sectores internos más radicales de la comunidad suiza.

Desde el púlpito improvisado en Suiza, Pagliarani enfrentó la acusación de cisma con una postura desafiante durante su homilía.

Ante una multitud que viajó desde diversas latitudes, planteó que el dilema entre mantener la fe y romper con Roma es falso, asegurando de forma taxativa que pertenecen a la Iglesia por la profesión integral de la fe histórica y no por el sometimiento a las innovaciones modernas.

En sintonía con este discurso, el profesor de teología del seminario de Écône, el sacerdote Michel Rion, recalcó a la prensa internacional que prefieren morir antes que ser verdaderos cismáticos, catalogando la ordenación ilícita como un acto nacido genuinamente del amor a la tradición eclesiástica.

Para el papa León XIV, el golpe tiene un impacto político y pastoral sumamente doloroso. El pontífice venía ensayando gestos concretos de acercamiento mutuo; de hecho, en octubre pasado llegó a celebrar una misa tradicional en latín en la mismísima basílica de San Pedro con el claro objetivo de suturar las heridas del pasado y evitar que la Fraternidad terminara por aislarse definitivamente del resto del catolicismo.

A mediados de junio, el mandatario vaticano se manifestó profundamente "entristecido" por las intenciones del grupo y envió una carta personal a Pagliarani suplicándole desde el fondo de su corazón que reculara en su postura para no agravar la grieta doctrinal. Pero la comunicación se cortó y la ortodoxia se impuso sobre la diplomacia.

"Les suplico desde el fondo de mi corazón: ¡reconsideren su decisión!", escribió León XIV en una carta dirigida a Pagliarani, superior general de la Fraternidad.

En su misiva, el papa advirtió que, en caso de cisma, los sacramentos, como el matrimonio o la confesión, administrados por los obispos dejarían de ser reconocidos por la Iglesia católica. "No es un acto de rebelión: es un acto que nace del amor por la Iglesia", dijo el cura Michel Rion, profesor de Teología en el seminario de Écône.

"No hay absolutamente nada cismático o contrario a la Iglesia en nuestras acciones. Esperamos que llegue el día en el que el papa vea esto. Para nosotros, ser cismáticos es lo peor que podría ocurrir, preferiríamos morir a ser cismáticos", insistió.

"La Iglesia está buscando adaptarse constantemente, para adaptar su mensaje y dirigir las almas hacia el cielo" pero "se ha adaptado demasiado al mundo", consideró.

La gravedad de este escenario reabre una herida histórica que la Santa Sede consideraba en vías de resolución: la crisis de 1988, cuando Marcel Lefebvre consagró a los primeros cuatro obispos de su historia sin la venia del papa Juan Pablo II, lo que le valió la excomunión inmediata de toda la cúpula.

Aquella sanción extrema fue levantada veinte años después, en 2009, por disposición de Benedicto XVI en un intento de reconciliación, una política de mano tendida que continuó el papa Francisco en 2015 al otorgarle validez legal a las confesiones y matrimonios celebrados por los sacerdotes del grupo.

ds