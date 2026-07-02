Rescatistas lograron este jueves sacar con vida a un hombre atrapado desde hacía casi ocho días bajo las ruinas de un edificio en la zona más devastada por los terremotos en Venezuela.

Hernán Gil, un vigilante de 43 años, fue sacado en camilla de los escombros del edificio de siete pisos donde trabajaba en Catia La Mar, en zona costera arrasada el 24 de junio por el doble sismo de 7,2 y 7,5 puntos en la escala Richter.

Hernán Gil, un vigilante de 43 años, fue sacado en camilla de los escombros del edificio de siete pisos donde trabajaba en Catia La Mar.

El saldo de los terremotos ya suma 2295 muertos confirmados, más de 11.000 heridos y 38.700 desaparecidos. Se espera que con el correr de los días el número de fallecidos aumente a medida que puedan recuperarse los restos. Sin embargo, el caso de Gil es una luz de esperanza para todas las familias que buscan a sus seres queridos.

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"Esto es verdaderamente un milagro", dijo a la agencia AFP la esposa de Gil, Gusbimar González. "Él estaba trabajando en la garita, y el movimiento hizo que la garita se desplazara, se quedó entre las paredes".

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Los rescatistas se abrazaron y aplaudieron cuando Gil pudo ser extraído. Afuera lo esperaba un equipo médico. Fue llevado de inmediato a una ambulancia.

Equipos de Estados Unidos, El Salvador, Costa Rica, Portugal, México, Chile y Venezuela cavaron dos rutas simultáneas durante los últimos cuatro días para liberarlo. El hombre recibió hidratación a través de una sonda y se instaló un tubo a través del cual le suministraban aire durante el operativo.

El equipo de rescatistas incluye perros entrenados para escenarios de catástrofe.

La odisea de Gil llevó esperanza a una Venezuela en duelo y con escasas expectativas de encontrar sobrevivientes. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, decretó el miércoles 1 de julio siete días de duelo nacional "en homenaje" a las víctimas.

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Decenas de edificios en ruinas están ahora marcados con la letra D de "deceased" (muerto), que indica que el lugar ya fue inspeccionado por los socorristas, según la nomenclatura internacional para estos desastres.

Unos 58.000 edificios resultaron probablemente dañados o destruidos, según observaciones satelitales de la NASA.

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Aunque el gobierno elude referirse a las personas desaparecidas, asegura que el día de los sismos había unos 30.000 ciudadanos en La Guaira, de los cuales 6.461 fueron rescatados y más de 13.000 salieron por sus propios medios o ayudados por familiares y amigos. Del resto, nada se sabe.

Las redes sociales siguen inundadas de fotos de niños, ancianos y parejas, junto con sus nombres, descripción y un número de teléfono para recibir datos.

Poco a poco la atención ha ido girando hacia los miles que quedaron en la calle y para quienes no hay suficiente alimento, según advirtió el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Muchas de esas personas permanecen en estacionamientos, canchas deportivas o precarios campamentos a la intemperie. El gobierno contabiliza casi 13.000 damnificados por los terremotos, cifra muy lejana del estimado de la ONU de hasta siete millones de personas en esa condición.

MB/ff