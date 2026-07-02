Tailandia: un chico de 11 años tomó la camioneta de sus padres, atropelló a un grupo de monjes budistas y dejó 9 muertos

Se registraron 9 muertos y más de 20 heridos, varios de ellos de gravedad, como consecuencia de un grave accidente en Tailandia, donde un chico de 11 años se llevó la camioneta de su padre y atropelló a un grupo de monjes budistas, figuras muy respetadas en el país asiático, que se encontraban en una extensa peregrinación.

El menor de 11 años quedó detenido luego del accidente que le costó la vida a nueve religiosos e hirió a más de dos decenas de ellos. Tras el trágico episodio, las autoridades intentar determinar cómo el chico tomó poder de la camioneta y buscan realizar un proceso penal por negligencia contra sus padres.

El lamentable accidente tuvo lugar en la provincia de Mukdahan, a aproximadamente 600 kilómetros al noreste de la capital Bangkok, donde un grupo de 35 monjes budistas y 5 seguidores laicos habían iniciado una peregrinación de unos 260 kilómetros que llegaría a la provincia de Ubon Ratchathani.

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Según explicó el abad de Mukdahan a la prensa, los primeros cinco religiosos pudieron apartarse al ver llegar el vehículo. No obstante, el sexto y varios más que se encontraban en la fila no tuvieron tiempo de desviarse, por lo que fueron embestidos por la camioneta.

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Dada la violencia del golpe, cinco monjes murieron en el lugar y otros tres fallecieron en un hospital cercano. Poco después, la oficina provincial de Mukdahan anunció se que había encontrado un noveno monje muerto y que había 20 hospitalizados, cuatro de ellos en estado crítico y otros diez con heridas graves.

En imágenes de las cámaras de seguridad de un grupo local de rescate, la Asociación de Rescate Ruam Jai Mukdahan, se puede ver al grupo religioso caminando en fila, uno detrás del otro, al costado de la carretera, pocos minutos antes de ser atropellaos por el vehículo que, según testigos, circulaba zigzagueando.

Tras el accidente, el menor quedó bajo custodia y será interrogado por funcionarios estatales de protección de menores. La causa del trágico episodio aún está bajo investigación, aunque autoridades policiales ya detallaron que el niño tomó sin permiso el vehículo y perdió el control, por lo que avanzarían en un proceso legal contra sus padres.

"El sospechoso es un niño. El vehículo fue llevado a una evaluación forense para determinar la causa. Pedimos a los padres del niño que vinieran para determinar quién es responsable del cuidado del menor, para avanzar con el proceso legal", precisó a la prensa el comandante de la policía provincial de Mukdahan, Pairoj Thaiphutsa.

AS./fl