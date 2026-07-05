Para el 9 de Julio, Milei quiere relanzar el vínculo con los gobernadores desde Tucumán

El presidente Javier Milei había planificado hace dos semanas atrás un 4 de julio distinto. Pretendía estar en Nueva York, Estados Unidos, celebrando el Día de la Independencia norteamericana con Donald Trump. Pero las dificultades de concretar otro encuentro con el líder republicano llevaron al economista a diseñar otra parada, con gobernadores. Bajo el objetivo de reeditar esa imagen que consiguió el 9 de julio de 2024 con motivo del Pacto de Mayo, en Tucumán.

De acuerdo a lo que pudo saber PERFIL, todos los gobernadores están invitados a presenciar con el jefe de Estado la vigilia de un nuevo aniversario de la independencia en el territorio argentino, el 8 de julio, en la provincia del norte. Todavía no hubo confirmaciones ya que los mandatarios están revisando sus agendas pero prometieron contestar en las próximas horas.

La indefinición no constituye un peligro en La Libertad Avanza. Por estas horas, estiman que habrá presencia de gran parte de aquellos dirigentes que dialogan con la Casa Rosada. Son aquellos que el martes pasado ofrecieron un gesto de buena fe ante la nueva etapa que abrió el Gobierno y asistieron a la jura del reemplazante de Manuel Adorni, Diego Santilli. Fueron 13 los gobernadores que pisaron Balcarce 50 y que mantienen expectativas de que “El Colo” pueda cumplir desde la coordinación de los ministerios con una buena parte de sus pedidos.

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Cerca del jefe de Estado reconocieron que la situación del ex funcionario complicó diálogos y generó un malestar elevado con los referentes del interior. Un malestar que además era sutilmente difundido por las gobernaciones. Ahora, con el cambio de escenario que generó la reestructuración de la jefatura de Gabinete, aspiran a que se edifiquen entendimientos sólidos. A diferencia de 2024, cuando se generó un documento de principios rectores de políticas de Estado, la idea de este jueves es conseguir una foto potente. En la cual el Presidente muestre que su plan integral de reformas está en marcha, sin problemas y sobre todo “sin riesgo kuka”.

Y, al mismo tiempo, exhibir que la agenda legislativa libertaria, paralizada por el efecto Adorni, puede tomar vuelo en las próximas semanas. Eso sí: quedan varios interrogantes por saldar y que inquietan a los dirigentes afines a la administración Milei, como el futuro de las PASO, que el oficialismo quiere pasar a la historia gracias a su reforma electoral.

Osvaldo Jaldo, el anfitrión de la cita del próximo jueves y el primer gobernador que rompió el bloque Unión por la Patria (UxP) como guiño a LLA, ya fue muy claro sobre el tema. Planteó que todavía no vio el texto y pidió claridad al respecto.

“La verdad que no conozco al proyecto, todas son versiones mediáticas, pero todavía ni el jefe de gabinete de la Nación, Diego Santilli, ni ningún funcionario nacional, nos ha mostrado ningún tipo de proyecto ni nos ha concretado cuál es la propuesta en general”, expresó el peronista que diagramó en la Cámara baja el bloque Independencia.

Y dejó una definición más que complica los planes libertarios, sobre todo tras el cónclave de Milei del miércoles en Casa Rosada. Allí, el jefe del Poder Ejecutivo avisó que se debe avanzar con la iniciativa que cambia las reglas de juego del sistema político a toda costa, además de modificar la Ley de Inocencia Fiscal y con el régimen de Zona Fría, entre otros puntos.

“Nosotros estamos en contra de eliminar las PASO. Eso ya lo hemos dicho, y para que a todos los medios les quede claro cuál es la posición del bloque Independencia, y que lo que hemos dicho la vez pasada no lo hemos cambiado hoy bajo ningún punto de vista”, lanzó en una rueda de prensa.

Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO y otro aliado de LLA, también valoró las primarias y reclamó que cada fuerza política decida qué hacer para definir a sus postulantes ante cada elección. “Las primarias podrían no ser ser obligatorias”, analizó el referente amarillo.

Estas señales obligan a la Casa Rosada a, por lo menos, mostrar cautela en momentos en los que intenta retomar la iniciativa política. Y que además busca exhibir a Milei activo en el exterior, aceitando relaciones y en búsqueda de inversiones.

De acuerdo a lo que supo este medio, el jefe del Poder Ejecutivo pretende pisar Perú el próximo 26 de julio para estar en la jura de Keiko Fujimori, mandataria electa. Días más tarde, el 7 de agosto, quiere estar en la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. Y, para coronar su raid internacional, quiere encabezar una “Argentina Week” en Londres, Inglaterra. Una referencia generado para atraer inversiones que el Gobierno ya llevó adelante en marzo en Nueva York.