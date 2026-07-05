Arrancó la campaña en Misiones: “El objetivo es la reelección de mi hermano”

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, inauguró este sábado la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza Misiones y afirmó que el “objetivo” es que “su hermano”, el presidente Javier Milei, “sea reelecto en 2027”.

Fuentes oficiales informaron que el acto se llevó a cabo en Hotel Julio César de la ciudad de Posadas, donde la funcionaria encabezó el lanzamiento junto al titular de la Cámara baja y vicepresidente del partido, Martín Menem; Adrián Núñez, presidente de LLA Misiones y legislador provincial; y el diputado nacional Diego Hartfield; y la diputada nacional Maura Gruber.

Karina Milei agradeció el acompañamiento de los misioneros y “destacó la importancia de la formación para defender el rumbo iniciado” por el mandatario, indicaron los allegados al partido violeta ante la consulta de NA.

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“Nosotros hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo, a pedirles el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso. Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Por eso, principalmente, gracias por tanto apoyo”, afirmó la titular de La Libertad Avanza.

Asimismo, sostuvo que la Escuela de Dirigentes inaugurada forma parte de la consolidación del partido en las provincias. “La estamos poniendo en marcha para llevar las ideas de la libertad a cada rincón de la Argentina y seguir llenando todo el país de violeta”.

“Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027”, admitió la secretaria general de la Presidencia durante su discurso, al tiempo que agregó: “Muchísimas gracias y a ponerse a trabajar. Sigamos pintando el país de violeta”.

En tanto, Martín Menem le agradeció a Karina Milei en el armado nacional del partido y destacó los avances conseguidos desde la llegada de los libertarios al Gobierno: “Primero, el agradecimiento a Karina Milei por continuar apuntalando a La Libertad Avanza en cada rincón de la Argentina”. Además del lanzamiento formal de la Escuela, Karina encabezó un encuentro con dirigentes provinciales para concretar el avance en la organización territorial de LLA.