El 2027 en la mira: qué dicen los intendentes PJ sobre la fragmentación de la oposición

“Creo que la oposición huele sangre como nunca, y si es ‘comprable’ Rodrigo (De Loredo), hay un escenario de tres”, fue la bomba que lanzó el intendente de Canals, Edgar Bruno. Ante la sorpresa general, el jefe comunal fue un paso más allá: “Quién se va a sorprender por lo que digo, vamos…” Luego de las chicanas y de algunos cruces Bruno completó su diagnóstico: Bornoroni y Juez están compitiendo juntos y el dirigente radical todavía es una incógnita.

Ese fue el punto más álgido de una nueva edición de “Mesa Chica”, el encuentro mensual donde los intendentes de toda la provincia se reúnen por iniciativa de Perfil Córdoba. En esta oportunidad, el almuerzo se realizó en la sede de Grupo Edisur y contó con la participación de Gema Maquinarias como sponsor.

Ezequiel Lemos salió al cruce de Bruno. El intendente de Río Ceballos se identificó como un radical cercano a Rodrigo de Loredo, rechazó el término de Bruno y planteó que “el desenlace de la economía nacional puede modificar el humor social” hacia la gestión provincial en los próximos meses. En ese sentido, pidió no olvidar que en las elecciones de 2023 la diferencia a favor del peronismo fue de apenas tres puntos, equivalentes a lo que obtuvo Encuentro Vecinal por fuera de la coalición opositora. “La única forma de que ganen las oposiciones es que estén unidas”, afirmó.

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Damián Bernarte (San Francisco) cerró el intercambio remarcando que, más allá de las estrategias que adopte cada espacio, “a Llaryora siempre lo subestiman y la verdad es que cuando se plantea un objetivo siempre lo alcanza. Fue así desde el 2006, así que de por mí, que lo sigan subestimando…”. Luego, añadió: “Recuerden que en las elecciones para gobernador nunca es un mano a mano, hay otros jugadores compitiendo también”, detalló, mostrando algunas de las cartas oficialistas.

Al retomar la palabra, Bruno sostuvo que se encendieron alertas por la gestión en la capital cordobesa. “Creo que si Llaryora está complicado hoy es porque la ciudad de Córdoba está más que ganable para la oposición”, señaló y remarcó que la definición dependerá también de cómo le vaya al Gobierno nacional de Javier Milei en los próximos meses.

La pelea por la unidad opositora



Respecto a cómo se va armando la oposición, Lemos describió el mapa actual: “El radicalismo viene haciendo lo suyo con el Encuentro Vecinal y el juecismo viene construyendo con La Libertad Avanza”. Según explicó, ese armado sigue en discusión y todavía no hay definiciones cerradas entre los espacios. Pero prefirió tomar un vaso de agua cuando se le preguntó por la posibilidad de acompañar nuevamente a Luis Juez en su deseo de ser el candidato opositor: “Ya lo veremos, no descarto nada”.

Otro “boina blanca” en la mesa fue el intendente de Tanti, Emiliano Paredes, quien aportó otra mirada sobre las dificultades de la oposición para consolidar liderazgos. Señaló que tanto Juez como De Loredo, en instancias de definición electoral, tienden a mantenerse cautos y evitan comprometerse abiertamente con una fórmula unificada. “Juez está callado y después actúa como la ‘Bullrich’ (por la senadora libertaria), comienzan su armado y a pelear con los que están de turno”.

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El intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, fue el que más defendió la figura del gobernador. Sostuvo que la ciudadanía “vota un líder, un transformador” y que Llaryora reúne esa condición por su gestión en San Francisco, luego al frente de la Municipalidad de Córdoba y por último en la Provincia. “La gente tenía miedo, el sector privado productivo decía quiero alguna previsibilidad porque lo otro era el caos”, explicó De Rivas, agregando que, más allá de las condiciones personales de cada candidato, el resultado reflejó una decisión sobre la continuidad del rumbo económico nacional antes que una preferencia individual.

¿Elecciones pegadas o separadas?



Otro de los ejes de la reunión fue si los intendentes acompañarán la elección local el mismo día que se vote a gobernador. Paredes fue tajante al respecto: “La gente vota cosas diferentes”, dijo, y explicó que en elecciones recientes el resultado no siempre se traslada de una categoría a otra. Lemos, en cambio, sostuvo que el desdoblamiento sí puede modificar el resultado: “El arrastre de la vuelta única te cambia todo”. El intendente de Villa del Rosario, Diego Carballo, aportó el ejemplo del departamento Río Segundo, donde en una misma elección ganaron signos políticos distintos en las categorías de gobernador, legislador y presidente.

Bernarte fue uno de los que confirmó su posición: “En San Francisco vamos a ir el mismo día que la elección a gobernador”. El mandatario del este provincial pidió cautela con las especulaciones y remarcó que buena parte del debate de la mesa se basa en “apreciaciones personales” antes que en información certera sobre el armado final.

Sponsor: Gema Maquinaria



Quiénes participaron

Damián Bernarte (San Francisco), Matías Haro (Juárez Celman), Ezequiel Lemos (Río Ceballos), Guillermo De Rivas (Río Cuarto), Emiliano Paredes (Tanti), Miguel Pérez, (Rincón), Diego Carballo (Villa del Rosario), Jorge De Nápoli (Alta Gracia), Ariel Moyano (San Antonio), Edgar Bruno (Canals) y Ricardo Granja (Río Segundo).