“Bornoroni hoy es el opositor más competitivo, pero Llaryora conserva un piso muy sólido”

La última encuesta de la consultora Sicchar dejó varias definiciones que empiezan a ordenar el tablero rumbo a las elecciones provinciales de 2027. El trabajo muestra que Martín Llaryora logra imponerse en todos los escenarios ensayados, aunque también confirma que Gabriel Bornoroni, impulsado por la marca La Libertad Avanza, es quien hoy consigue reducir más la diferencia frente al gobernador.

Al mismo tiempo, el estudio detecta un freno en la caída de la imagen de Javier Milei, una recuperación parcial de la valoración del mandatario provincial luego del impacto político del caso Agostina Vega y un dato que preocupa a todos los espacios: el enorme volumen de votantes que todavía permanece indeciso. En diálogo con Perfil Córdoba, el consultor Carlos Sicchar explicó que el escenario continúa abierto porque la campaña todavía no comenzó formalmente, aunque advirtió que una vez finalizado el Mundial el proceso electoral empezará a acelerarse y los dirigentes deberán trabajar, sobre todo, en aumentar su nivel de conocimiento entre los cordobeses.

“La elección todavía no está asimilada por el electorado. Hay un porcentaje muy importante de indecisos y eso deja abierto cualquier escenario”, resumió.

Uno de los primeros datos que destacó Sicchar es el cambio de tendencia en la evaluación de la gestión nacional. Después de varios meses de deterioro, la imagen de Javier Milei logró estabilizarse. Según explicó, el presidente había comenzado el año con un 61% de imagen positiva, pero luego descendió hasta el 46%, afectado por las denuncias de corrupción, el caso Adorni y el impacto de la recesión económica.

“Nuestra medición de fines de junio muestra que se detuvo esa caída y empieza a aparecer un poco más de aire positivo para el presidente”, explicó. En paralelo, la encuesta también detectó una recuperación de Martín Llaryora después del fuerte impacto político provocado por el femicidio de Agostina Vega. “Ese tema dejó de ser político para transformarse en un tema estrictamente judicial y eso permitió que el gobernador recuperara parte de su imagen positiva, que hoy llega al 49%, frente a un 40% de desaprobación”, señaló.

Bornoroni, el que más se acerca



El dato político más relevante del informe aparece en los escenarios electorales. En una competencia con todos los candidatos, Llaryora alcanza el 34,5%, seguido por Luis Juez (14,2%), Rodrigo de Loredo (11,2%) y Gabriel Bornoroni (8,4%), mientras que los indecisos superan el 12%. Sin embargo, cuando la consultora plantea distintos mano a mano, aparece una diferencia importante entre los referentes opositores.

Frente a Luis Juez, Llaryora obtiene 38,5% contra 29,4%, contra Rodrigo de Loredo, el gobernador alcanza 38,8%, mientras el radical llega al 32,4%. Sin embargo, el escenario más competitivo surge frente a Gabriel Bornoroni, donde Llaryora registra 39,1% y el diputado libertario 35,8%.

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—Ustedes preguntan haciendo referencia a que Bornoroni es el candidato de Milei.

—Exactamente. Si no fuera el candidato de Milei, primero no tendría el nivel de conocimiento que tiene ni sería competitivo. La marca Milei hoy explica gran parte de ese crecimiento".

—¿Qué ocurre con los indecisos?

—En el escenario con Bornoroni muchos de esos indecisos terminan inclinándose hacia él. En cambio, cuando el rival es De Loredo, la mayor parte permanece indecisa.

El piso del peronismo y la campaña



Aunque Llaryora supera el 38% en todos los ‘mano a mano’, Sicchar prefiere no considerar esos números como un techo electoral. Por el contrario, sostiene que el verdadero dato estructural es otro. “El piso del gobernador hoy es ese 34,5% del escenario de todos contra todos. Ese porcentaje coincide bastante con el voto histórico del peronismo cordobés”, explicó. Y añadió: “No me animaría a decir que el 39% es el techo de Llaryora porque todavía quedan muchísimos indecisos. La elección sigue muy abierta”.

Respecto a la campaña, el consultor cree que el verdadero proceso electoral comenzará cuando termine el Mundial y los dirigentes intensifiquen sus recorridas. “Vamos a empezar a ver mucho más movimiento político tanto a nivel nacional como provincial”, anticipó, describiendo cómo observa hoy a los principales referentes. “De Loredo ya está recorriendo la provincia, Bornoroni comenzó a reunirse con intendentes para construir territorialidad y Llaryora anunció hace un tiempo que buscará la reelección. Todos están en etapa de posicionamiento”.

—¿Cuál es hoy el gran objetivo de todos los candidatos?

—Hacerse conocidos. En esta Córdoba conservadora la gente vota lo que conoce. Construir prestigio y aumentar el nivel de conocimiento es el gran desafío de todos.

—En el informe se percibe que hay una fuerte concentración de indecisos entre los menores de 35 años.

—No encontramos un candidato que concentre especialmente ese voto. Lo que sí aparece es una enorme cantidad de jóvenes que todavía no sabe qué va a hacer. Ese grupo está integrado principalmente por jóvenes frustrados, desilusionados y con muy poca expectativa sobre el futuro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Córdoba sigue mostrando una predisposición al voto superior a la media nacional: el porcentaje está en el 74%.