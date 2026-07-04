Intendentes buscan “creatividad en la gestión” y obras “gasoleras”

Intendentes y jefes comunales del interior de Córdoba analizaron cómo sostener la obra pública con las cuentas municipales ajustadas. “Ya no existen los municipios que transforman ciudades” fue la definición que circuló en la mesa y que terminó marcando el eje de todo el encuentro. La frase resume un diagnóstico compartido: no hay plata.

La discusión en una nueva edición de Mesa Chica, organizada por Perfil Córdoba y que esta vez tuvo lugar en la sede corporativa de Edisur, giró en torno a una pregunta central, con una elección en el horizonte para los primeros meses de 2027: con las cuentas en rojo: ¿conviene golpear la puerta de Nación en busca de una línea crediticia, o ubicarse bajo el ala ‘hacedora’ del Gobierno provincial?

El intendente de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, que esta semana cumple dos años al frente del municipio, marcó la diferencia entre ambos niveles de gobierno. “No hay ninguna duda de que las puertas del gobierno provincial están abiertas”, afirmó ante sus colegas. El intendente contrastó esa relación con el vínculo que mantiene con la Casa Rosada: “No he encontrado una sola puerta abierta ni un motivo para viajar a Buenos Aires”. El respaldo del gobierno provincial en cambio, es absoluto. De hecho, describió con detalles una obra financiada con apoyo provincial que hoy cuenta con seis frentes de trabajo, mil empleados y 250 máquinas en funcionamiento.

Por su parte, el intendente de Río Ceballos, Ezequiel Lemos, matizó ese diagnóstico y aportó su propia experiencia con el Gobierno provincial: “Yo golpeo todas las puertas, pero no todos los intendentes corremos con la misma suerte que el colega de Río Cuarto. En Río Ceballos no tenemos ninguna obra en marcha”.

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A esa diferencia de escala se sumó el testimonio del intendente de Canals, Edgar Bruno, quien describió una situación de “achicamiento progresivo”. Según explicó, su municipio, de 9.000 habitantes, sostiene el nivel de obra actual con ahorros propios que se reducen mes a mes por la baja de la coparticipación, y hoy dispone de unos 1.300 millones de pesos reservados para mantener ese ritmo.

Sin crédito ni cheques



El intendente radical de Tanti, Emiliano Paredes, cuestionó la premisa de que la obra pública garantice votos. “La obra pública ya no vende políticamente”, sostuvo, y adelantó que durante su gestión no tomará créditos ni emitirá cheques, en una posición diferente a la de otros jefes comunales presentes en la mesa. Paredes describió además el impacto social del ajuste en su localidad: jubilados sin recursos para pagar el transporte o afrontar gastos de salud y recortes en las prestaciones para personas con discapacidad. Se puso a sí mismo como ejemplo de esa problemática, al mencionar el costo millonario que le implica costear los audífonos que necesita.

El intendente de Villa del Rosario, Diego Carballo, aportó una mirada distinta desde el desarrollo productivo. Explicó que su municipio sostiene desde hace 20 años una tasa cero para las actividades productivas locales, una decisión que atribuyó a la necesidad de consolidar la base económica de la ciudad antes que recaudar en el corto plazo.

Según detalló, Villa del Rosario cuenta hoy con tres zonas industriales, dos parques industriales municipales y un tercero de carácter privado que está próximo a inaugurarse, con 15 empresas radicadas. La descripción fue seguida con atención por Maximiliano Robotti, de Maquinarias Gema, presente en el encuentro.

Autonomía municipal



El intendente de San Antonio, Ariel “Pocho” Moyano, resumió su estrategia de gestión en términos de autonomía y alianzas antes que de dependencia de un solo nivel de gobierno. “Yo me manejo con autonomía municipal y pensando en alianzas estratégicas”, planteó y encontró en el jefe comunal de Rincón un aliado: “Nosotros le demos mucho al trabajo junto al municipio de Villa del Rosario”.

Moyano, que lleva dos años y medio en el cargo, fue específico respecto de los tiempos institucionales: “En San Antonio llevo dos años y medio de gestión y aprendí que en Buenos Aires no hay puertas para golpear, y también que en la Provincia los tiempos de ellos no son los tiempos de mi vecino”.

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Bruno volvió a tomar la palabra para señalar una asimetría entre los municipios grandes y los más chicos a la hora de recibir asistencia provincial. “Fijense cómo las ciudades grandes agradecen en esta mesa a Córdoba, porque en las grandes hay mucho voto. Entonces el gobierno de Córdoba está siempre presente. Los pueblos más chicos tienen que arreglarse solos”, planteó.

Un punto en común



De Rivas intentó tender un puente entre las distintas posiciones expuestas durante el almuerzo. “El cambio llegó para los municipios y también para los privados de cada localidad: todos deben transformarse y trabajar en conjunto”, sostuvo poniendo como ejemplo el trabajo mancomunado de Edisur con el sector público para desarrollar sus emprendimientos, particularmente en Manantiales.

Esa idea de transformación conjunta entre el sector público y el privado quedó como una de las conclusiones más repetidas de la jornada, en un contexto donde varios de los intendentes coincidieron en que los recursos propios y la asistencia provincial serán determinantes para sostener la obra pública durante el año electoral.

La definición sobre si las elecciones locales se realizarán junto a la de gobernador, en marzo o abril de 2027, seguirá siendo motivo de debate entre los jefes comunales del interior en los próximos encuentros. Fue el tema que prevaleció entre aquellos que repitieron café tras el encuentro.