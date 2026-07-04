La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó este sábado 4 la inauguración de la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) en Posadas, Misiones, y dejó una de las definiciones políticas más fuertes del oficialismo de cara al próximo turno presidencial. "Mi gran objetivo para este año es empezar a construir todo el camino para que el presidente Javier Gerardo Milei, mi hermano, sea reelecto en 2027", afirmó ante militantes y dirigentes del espacio.

El acto se realizó en el Hotel Julio César de la capital misionera y formó parte de la estrategia de La Libertad Avanza para consolidar su estructura partidaria en las provincias mediante la formación de cuadros políticos y técnicos. Junto a Karina Milei estuvieron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el titular de LLA Misiones, Adrián Núñez; el diputado nacional Diego Hartfield y la diputada nacional Maura Gruber.

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Desde el escenario, la también presidenta nacional de La Libertad Avanza agradeció el respaldo electoral recibido por el espacio y sostuvo que el crecimiento del oficialismo fue posible gracias al apoyo obtenido en las urnas.

"Nosotros hemos venido muchas veces a contarles nuestras ideas, a pedirles el apoyo, a pedirles el voto. Les decíamos que necesitábamos tener más gente en el Congreso. Y ese esfuerzo se materializó en las elecciones del año pasado. Por eso, principalmente, gracias por tanto apoyo", expresó.

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