La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), habilitó los canales digitales oficiales para la obtención de la Certificación Negativa de forma totalmente remota. Este documento es un comprobante que sirve para acreditar de manera fehaciente que el solicitante no cuenta con la cobertura de una obra social en el país ni registra transferencias como trabajador autónomo o monotributista.

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El trámite se puede realizar de manera directa por internet ingresando al portal institucional. El organismo de la seguridad social indicó que la emisión de esta constancia también es útil para demostrar que una persona no percibe prestaciones de ANSES ni se encuentra incorporada a programas sociales activos. La digitalización total del proceso busca agilizar la validación de la situación previsional de los ciudadanos que requieran el papel.

Los canales de descarga y el plazo de vigencia del trámite

Para tramitar la constancia, el organismo indicó que se puede ingresar a la plataforma "mi ANSES" desde la aplicación móvil oficial, dirigiéndose específicamente a la sección denominada "Mis datos", donde el sistema solicita colocar el CUIL junto a la Clave de la Seguridad Social. La otra alternativa consiste en realizar la descarga tradicional mediante el sitio web, donde solo es necesario introducir el número de CUIL del titular y el período de tiempo que se desea consultar.

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El organismo nacional aclaró que el período ingresado para la consulta en la página web debe estar comprendido de manera obligatoria dentro de los últimos seis meses anteriores a la fecha actual de la solicitud. En cuanto a las formalidades del documento impreso, el comprobante obtenido a través de internet no requiere del sello ni de la firma presencial de un agente de la entidad, y posee un plazo legal de validez estricto de 30 días.

Los registros y prestaciones que valida la Certificación Negativa

La Certificación Negativa emitida por la entidad previsional deja constancia de que el solicitante no registra declaraciones juradas como trabajador bajo relación de dependencia ni en provincias que no estén adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (SIPA), tanto para personal activo como pasivo. Del mismo modo, el reporte confirma la falta de transferencias como personal de casas particulares, autónomo o monotributista, aunque sí detalla si figura el Monotributo Social.

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La constancia también certifica que la persona no recibe la Asignación por Maternidad para personal de casas particulares, la Prestación por Desempleo, planes sociales, ni la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación por Embarazo. El reporte incluye la verificación de cobro de Asignaciones Familiares, las becas Progresar, la iniciación de una Prestación Previsional Nacional o el cobro de haberes previsionales vigentes a la fecha en que se realiza la solicitud.

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