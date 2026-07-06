De acuerdo a un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), al que tuvo acceso PERFIL, entre 2016 y 2023, Jésica Cirio recibió transferencias en dólares desde el exterior de la empresa Zumba Fitness LLC de Miami por un total 693.000 dólares. Solo en 2017 recibió 234.009 dólares.

El informe de la Procelac también indica que Cirio cobró unos 71 millones de pesos de tres empresas del juego entre 2021 y 2023: los pagos los hicieron Desarrollos Turísticos Victoria S.A. (35.997.500 de pesos), Casino de Victoria S.A. (19.662.500 de pesos), y el Hipódromo Argentino de Palermo (16.335.000 de pesos). La modelo y conductora emitió, durante esos años, facturas a dichas compañías con una periodicidad mensual de entre $1.210.000 y $1.512.500.

El dato surge de un informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos que se incorporó a la causa en la que se investiga a su ex esposo Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito. A pedido del fiscal Sergio Mola, los contadores de la Procuración analizaron el patrimonio de Cirio desde el año 2009 al 2023.

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Jesica Cirio solicitó que el video de los dólares no se use como prueba en la causa contra su ex, Martín Insaurralde

Las empresas Desarrollos Turísticos Victoria S.A. y Casino de Victoria S.A. están vinculadas al empresario del juego Daniel Mautone, que también es dueño de bingos en la provincia de Buenos Aires.

En tanto, entre los principales accionistas de la concesión del Hipódromo Argentino de Palermo figuran Federico de Achával y Cristóbal López.

Insaurralde comenzó su carrera política como secretario de Jorge Rossi, quien fue titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Luego Rossi fue intendente de Lomas de Zamora, cargo al que renunció en octubre de 2009; y lo reemplazó Insaurralde, que hasta ese momento era su secretario de Gobierno.

A Insaurralde lo reeligieron en 2011, 2015 y 2019 y en 2021 asumió como jefe de Gabinete bonaerense, cargo al que renunció en octubre de 2023 tras la difusión, en plena campaña presidencial, de un foto suya a bordo del yate “Bandido” en las playas de Marbella. La imagen la subió Sofía Clérici en sus redes sociales. Desde entonces tiene un causa abierta en la justicia federal de Lomas de Zamora que busca si sus ingresos permitían afrontar suntuosos viajes al exterior, compra de activos y otros gastos.

Conexión Cirio Insaurralde

Insuarralde y Cirio se casaron en 2014 y se separaron en 2022. Tienen una hija en común. Durante esos 8 años, Insaurralde fue por períodos intendente de Lomas de Zamora y a partir de 2021 jefe de Gabinete bonaerense.

El abogado Tomás Brady, de Poder Ciudadano, querellante en la causa, sugirió que la Justicia podría investigar si los pagos a Cirio pueden ser sobornos encubiertos a favor de Insaurralde.

“Las recomendaciones del GAFI imponen la obligación de poner especial atención a las Personas Expuestas Políticamente porque los vínculos se pueden utilizar indebidamente para actos de corrupción dado su influencia”, dijo Brady a PERFIL. El abogado explicó que, al haber sido la esposa de Insaurralde cuando fue funcionario público, Cirio era una Persona Expuesta Políticamente (PEP). Y que los casinos son “sujetos obligados”.

Brady añadió que la estrategia de la defensa de Insaurralde y Cirio es ir en "bloque" para justificar que los gastos que hizo el ex intendente de Lomas de Zamora fueron con ingresos de Cirio. A fines de 2024, Insaurralde sostuvo ante la Justicia que su ex pareja le prestó 250 mil dólares en enero de 2023. “Al ser funcionario público Insaurralde jamás pudo costear el viaje del bandido”, sostuvo.

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El viernes pasado el fiscal Mola pidió al juez Luis Armella la detención y el llamado a indagatoria de Insaurralde y Cirio por la posibilidad de que obstruyan la investigación pero Armella lo rechazó y por el momento les prohibió salir del país. Esta semana Insaurralde se reunió con Mauricio D’Alessandro, abogado del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar y defensor de Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS, en la causa que lo investiga presunta corrupción.

Mautone, de promotor de la visita de Tyson a pagador de Cirio

Mautone tuvo un momento de exposición pública hacia 2011, cuando promovió la visita del boxeador Mike Tyson a la Argentina, para participar en el programa Bailando por un sueño, que conducía Marcelo Tinelli por Telefé.

Para ese entonces, según una nota de este medio, el empresario nacido en Entre Ríos tenía una fortuna estimada en 200 millones de dólares.

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"En el año '84 surgió la posibilidad de instalar un bingo en Santa Fe. Esa fue mi primera inserción en el rubro. Luego, en el año '90 cuando se votó la Ley 11.018 de bingos en Buenos Aires compramos con un grupo de inversores el Bingo de General Rodríguez, del cual Daniel Angelici era socio", dijo a PERFIL en 2011.

Consultado en ese momento por si había aportado dinero para las campañas a gobernadores de Entre Ríos de Jorge Busti y de Sergio Uribarri, dijo que: "Nunca aporté dinero para la campaña de ninguno de ellos".