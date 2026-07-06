ANSES prorrogó el trámite presencial para cobrar la Asignación por Embarazo

La ANSES prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 el esquema que obliga a determinadas personas gestantes a realizar de manera presencial el trámite para acceder a la Asignación por Embarazo para Protección Social.

ANSES adelantó fechas de pago: quiénes cobran antes del feriado del 9 de julio

La decisión fue publicada en el Boletín Oficial del lunes 6 de julio, mediante la Resolución 194/2026, con la firma del director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Guillermo Héctor Arancibia. De esta manera, se extendió por un año la prórroga que vencía el 2 de julio de 2026 y se mantendrá vigente el mecanismo excepcional implementado por el organismo.

La medida alcanza a los casos en los que el organismo no dispone de la información correspondiente a la inscripción en el Programa Sumar y busca garantizar el acceso a la prestación mientras continúan las tareas para mejorar el intercambio de datos con el Ministerio de Salud.

Qué cambia para solicitar la Asignación por Embarazo

La resolución establece que continuará vigente hasta el 2 de julio de 2027 el plazo previsto en la normativa anterior, que obliga a realizar la gestión en forma presencial cuando ANSES no cuente con la información de las personas gestantes inscriptas en el Programa Sumar.

Según se explicó en la resolución, la prórroga responde a que "aún no han concluido las acciones destinadas a optimizar los mecanismos de intercambio de información entre el Ministerio de Salud y esta ANSES". Por ese motivo, consideró necesario mantener el procedimiento excepcional hasta que ese proceso pueda completarse.

Calendario de ANSES: quiénes cobran primero en julio

La Asignación por Embarazo para Protección Social es una prestación monetaria no retributiva mensual destinada a la persona gestante desde el inicio del embarazo hasta su interrupción o el nacimiento del hijo, con un límite máximo de nueve mensualidades.

La normativa establece que la solicitud debe realizarse a partir de la semana 12 de gestación, a través del medio que determine ANSES. En los casos alcanzados por esta prórroga, ese trámite continuará siendo presencial mientras el organismo no cuente con la información correspondiente del Programa Sumar.

Qué aspectos de la prestación no se modifican

La resolución no modifica las condiciones de acceso a la prestación ni los requisitos establecidos por la Ley 24.714 y sus normas complementarias. La única modificación consiste en extender el plazo durante el cual seguirá vigente el trámite presencial para los casos alcanzados por esta situación.

Además, la normativa recuerda que entre la semana 12 y la finalización del embarazo se liquida mensualmente el 80% del monto de la asignación. El 20% restante se abona en un único pago una vez finalizado el embarazo, siempre que se acrediten los controles médicos de seguimiento previstos en el Programa Sumar y la documentación correspondiente.

La resolución también faculta a la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas de ANSES a dictar las disposiciones complementarias que resulten necesarias para la implementación operativa de la medida.

ANSES oficializó el aumento de julio, cuánto cobrarán los jubilados

La obligación de presentar la solicitud en una oficina del organismo había sido establecida originalmente por la Resolución 1273/2024 por un plazo de 180 días y luego fue prorrogada mediante la Resolución 259/2025 hasta el 2 de julio de 2026.

De esta manera, ANSES extendió nuevamente esa prórroga hasta el 2 de julio de 2027 al considerar que persisten las razones que motivaron la medida, ya que el proceso para optimizar el intercambio de información con el Ministerio de Salud todavía no concluyó.

GZ/lr