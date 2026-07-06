Jorge Asís sobre Santilli: "La destreza del oportunista de las desgracias es admirable, casi ejemplar"

El analista político Jorge Asís analizó con su original estilo el ascenso de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete de ministros.

“El Peronista Originario Diego Santilli, el Bermellón, es Cabra de Fuego y tiene por ser Cabra una suerte infinita”, explicó el escritor en una publicación de “X” titulada “Oportunista de las desgracias”.

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“Oportunista de las desgracias”

“Meses atrás, el "larretista" de PRO que quiso gobernar la Provincia del Pecado se proponía en tercer lugar para la pajarera de Diputados, pero transcurre la desgracia de José Luis Espert, Cárcel o Bala, el primero de la lista, y la fortuna condecora a Santilli con la trascendencia del ganador”, recordó Asís.

“Es la instancia electoral que le permite a Santilli seducir políticamente a la Guantanamera”, enfatizó.

“Pronto jura como ministro del Interior para seducir sin perversidad a los gobernadores fronterizos con la indigencia mientras despunta, en simultáneo, la desgracia estúpida del Premier Adorni que se extiende en agonía literaria de cuatro meses que son aprovechados por Santilli para cautivar con su positivismo al devaluado hermanito de la Guantanamera protectora”, prosiguió en su análisis.

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“Cuarto Premier”

“En la escalada Santilli jura como cuarto Premier, para abrazar al Tertuliano y al pobre Adorni caído en la desgracia que marcha hacia el olvido”, sostuvo Asís.

Y por último concluyó: “La destreza del oportunista de las desgracias es admirable, casi ejemplar”.