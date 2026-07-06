Valentina Bassi sobre la política de discapacidad: "´Que mueran si tienen que morir´, así están gobernando"

La actriz Valentina Bassi cuestionó con dureza la política del gobierno de Javier Milei y a su ministro Mario Lugones respecto a las personas con discapacidad al afirmar que rige el "que mueran, si tienen que morir".

"La sensación que tengo es que el ministro de Salud, no es ministro de Salud, no brega por la salud de los argentinos, brega por los negocios que tiene él con las prepagas. Él vino a hacer negocios y está claro porque a las prepagas le está dando todo lo que quieren", agregó en el programa "Almorzando con Juana" de El Trece.

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Qué dijo Valentina Bassi en el programa de Juana Viale

"Y después lo que tiene que cumplir que es Incluir Salud, que es repoquito, no lo pagan", remarcó Bassí que es una referente en la defensa de los derechos de las personas con dispacidad.

"´Que mueran, si tienen que morir que mueran´. Eso es lo que yo creo que así están gobernando por eso digo sádico, perverso, porque se están muriendo", aseveró.

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"Si no te llega la medicación, te morís"

"Si no te llega la medicación te morís y te morís en silencio porque no tienen familias que los puedan defender", insistió la actriz.

"Por eso voy a lo trágico que son los de los hogares o centros de día porque lo que yo siento es que se están extinguiendo en silencio, y no entra en agenda nunca porque son sectores muy chiquitos, muy vulnerables, sin voz", concluyó Bassi.

Así Bassi, que es madre de un adolescente con autismo, volvió a criticar la política del gobierno del presidente Javier Milei para el sector de la discapacidad.