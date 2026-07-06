Zdero prometió respaldo al campo con menos impuestos y más seguridad rural

El gobernador Leandro Zdero participó de la apertura oficial de la 81ª Exposición de Ganadería, Agricultura, Granja, Industria, Comercio y Servicios de la Sociedad Rural de Machagai, donde ratificó el acompañamiento del Gobierno provincial al sector rural y planteó que el desarrollo del Chaco está directamente vinculado a la producción.

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que “cuando al campo le va bien, le va bien al Chaco y le va bien al país” y remarcó que la actividad agropecuaria es uno de los motores económicos de las localidades del interior.

“El motor económico para el desarrollo de nuestras comunidades es el campo. Por eso, apoyamos al productor con menos impuestos, más financiamiento, infraestructura y seguridad rural”, afirmó Zdero ante productores, dirigentes rurales y autoridades provinciales y municipales.

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Alivio fiscal, créditos y exportaciones

En la muestra rural, el gobernador enumeró algunas de las medidas implementadas desde el inicio de su gestión. Entre ellas mencionó la exención del impuesto inmobiliario rural, la reducción de Ingresos Brutos para actividades productivas y líneas de financiamiento gestionadas junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) por más de 5.000 millones de pesos.

También destacó el objetivo de avanzar hacia una matriz productiva con mayor agregado de valor y apertura de mercados. En ese sentido, señaló que la provincia exporta miel, carbón, cuero y aceite de girasol elaborado en Chaco, y mencionó gestiones para ampliar la comercialización de carne caprina y ovina hacia destinos internacionales.

“Tenemos que animarnos a competir. Hoy el Chaco exporta miel, carbón, cuero y aceite de girasol elaborado en nuestra provincia. También avanzamos con la comercialización de carne caprina y ovina hacia mercados internacionales como Omán, países del sudeste asiático y próximamente Arabia Saudita”, expresó.

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Seguridad rural y apoyo a pequeños productores

Otro de los puntos abordados por Zdero fue la seguridad rural, en particular el trabajo contra el abigeato y los delitos que afectan a los productores. El gobernador remarcó la tarea conjunta entre la Policía Rural y la Justicia, y anticipó que continuarán incorporando tecnología, cámaras de seguridad y controles en zonas productivas.

“Vamos a seguir incorporando tecnología, cámaras de seguridad y reforzando los controles para proteger el esfuerzo de quienes trabajan todos los días”, sostuvo.

Además, valoró el fortalecimiento de programas destinados a pequeños productores del Impenetrable, con asistencia técnica, mejoramiento genético y acompañamiento para la comercialización.

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El mensaje de la Sociedad Rural y CRA

Durante el acto, el presidente de la Sociedad Rural de Machagai, Orlando Guastalla, agradeció el acompañamiento institucional y planteó que el sector necesita condiciones para producir. “Al productor no hay que regalarle nada, sino facilitarle las condiciones para que pueda producir. Cuando los números cierran, el productor invierte y trabaja”, afirmó.

Guastalla también destacó el trabajo con la Policía Rural y la Fiscalía Rural para reforzar la seguridad en las zonas productivas.

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En representación de Confederaciones Rurales Argentinas, el vicepresidente tercero, Pablo Sánchez, defendió el rol de la ganadería en la economía nacional y aseguró que la entidad continuará acompañando a los productores “defendiendo la producción, la propiedad privada y la libertad de trabajar”.

Antes de dejar inaugurada formalmente la exposición, Zdero convocó a sostener una agenda articulada entre el Estado y el sector privado. “Van a tener un gobernador que acompaña al campo porque sabe lo que representa para el presente y el futuro del Chaco”, concluyó.