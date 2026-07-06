Lotería Correntina denunciará a más de 200 sitios de apuestas clandestinos

El interventor del Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes, Javier Bee Sellares, anunció que el organismo estatal ultima los detalles técnicos de una presentación judicial masiva tras detectar una red de plataformas que operan de forma irregular. “Nosotros estamos preparando una denuncia muy grande de más de 200 sitios ilegales que hemos detectado que de alguna manera captan apuestas dentro de la provincia”, anticipó el funcionario.

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El eje de la estrategia gubernamental radica en establecer una clara diferenciación técnica para el usuario entre los entornos seguros y los clandestinos, los cuales suelen camuflarse bajo extensiones de dominio tradicionales.

“Las páginas .bet.ar son las legales. Todas las otras, que en su gran mayoría son .com.ar, son las ilegales”, sentenció Bee Sellares, aclarando de forma taxativa que la única plataforma web autorizada para la captura de quiniela virtual dentro de la jurisdicción provincial es lacorrentinaonline.bet.ar.

Desde la institución remarcaron que el uso de los canales oficiales no solo garantiza el destino social de los fondos recaudados, sino que blinda a los apostadores mediante estrictas herramientas de control de las que carecen las estructuras delictivas.

“Las páginas habilitadas legalmente tienen una serie de controles que impiden que jueguen menores, y tienen un botón de autoexclusión por si la persona se ve superada en su dinámica de juego, si se da cuenta de que está cayendo en algún tipo de ludopatía”, argumentó el interventor respecto a las políticas de juego responsable.

Récord de la Poceada y un pozo histórico para fin de año

En contraste con el circuito clandestino, los productos oficiales diseñados por la Lotería Correntina registraron una fuerte aceleración en sus niveles de recaudación durante el presente ejercicio, consolidando una oferta comercial altamente competitiva.

Las autoridades atribuyen esta dinámica al rendimiento de la Quiniela Poceada Correntina, una modalidad propia que captó un segmento de nuevos usuarios atraídos por la accesibilidad económica del cartón y la magnitud de los incentivos.

“Nosotros hemos comprobado que muchísimos jugadores nuevos encuentran la posibilidad de, por un ticket con un precio bajo, tener un premio muy grande”, puntualizó Bee Sellares, añadiendo que el volumen actual de ingresos económicos ha superado las proyecciones más optimistas del propio instituto.

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Entre las ventajas comparativas del producto, el funcionario ponderó la transparencia de la liquidación, dado que “tiene que ver con la recepción del juego en donde no hay ningún tipo de quita de impuestos”.

El dinamismo del pozo acumulado y la rotación de los ganadores en distintos puntos de la provincia actúan como un factor de fidelización social: “Es un juego que permanentemente, dos o tres veces por mes, tiene un resultado positivo para algún apostador; también creo que es un gancho interesante”, evaluó en declaraciones a Radioactividad

Ante este escenario de sustentabilidad financiera, Bee Sellares adelantó un importante lanzamiento comercial para el último trimestre: “Estamos por anunciar una extraordinaria para fin de año con un pozo muy grande”, precisó.

Modernización y la llegada de las agencias digitales

La estrategia del Instituto de Lotería y Casinos de Corrientes contempla una transición tecnológica que busca migrar los procesos tradicionales hacia la virtualidad sin desarticular la histórica red comercial presencial, la cual sostiene de forma directa el sustento de casi 2.500 familias correntinas entre agentes oficiales y subagentes de barrio.

“La Lotería era una Lotería muy analógica. Todavía quedan muchas cosas por hacer, pero creo que en los últimos dos años hemos avanzado muchísimo en lo que es la captación de apuestas en forma digital”, analizó el titular del área, trazando un balance de su gestión en materia de despapelización y validación electrónica de datos.

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Este proceso de reconversión técnica hacia el ecosistema digital derivará en el mediano plazo en un cambio de matriz para el otorgamiento de permisos comerciales, abriendo un capítulo inédito en la administración pública del juego de azar en el NEA.

“Siempre uno habla de licencias de agencias presenciales. Me parece que vamos a empezar a también a hablar de agencias digitales, de captación de apuestas digitales. Ese es un proceso totalmente nuevo”, concluyó el interventor, perfilando la agenda de modernización institucional de la entidad.