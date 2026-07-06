Tragedia en Chaco: un camión derribó un puente peatonal y el chofer murió atrapado

Un camionero oriundo de Corrientes murió esta ,mañana tras protagonizar un violento siniestro vial sobre la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 25, en cercanías del acceso a Puerto Tirol. El vehículo de gran porte chocó contra un puente peatonal, que terminó derrumbándose sobre la traza.

El hecho fue alertado cerca de las 6 a través de un llamado al Sistema de Emergencias 911. Personal de la Policía Caminera acudió al lugar y constató que el camión había impactado contra la parte media de la estructura, que cedió como consecuencia del golpe.

Según la información preliminar, el rodado transportaba productos alimenticios y mercadería variada y circulaba por la Ruta Nicolás Avellaneda cuando, por causas que todavía se investigan, el conductor perdió el control y terminó chocando contra el puente.

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El camionero quedó atrapado y murió en el lugar

Tras el impacto, el camión terminó volcado sobre la banquina y el conductor quedó atrapado dentro de la cabina. Personal médico llegó hasta el lugar, pero sólo pudo confirmar que el hombre había fallecido producto de las graves lesiones sufridas.

Desde la Policía indicaron que la víctima sería un joven de entre 25 y 35 años, oriundo de la provincia de Corrientes, aunque su identidad no había sido confirmada oficialmente al momento de las primeras actuaciones.

El oficial Facundo Gómez, del área de prensa de la Policía del Chaco, señaló que “lamentablemente, el camionero quedó atrapado y perdió la vida producto de las lesiones”.

Autopsia, pericias y corte preventivo del tránsito

La fiscal en turno dispuso que el cuerpo sea trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente. La medida apunta a determinar si la muerte se produjo directamente por las lesiones del choque o si pudo existir algún episodio previo al impacto.

Además, el Gabinete Científico del Poder Judicial quedó a cargo de las pericias en el lugar para reconstruir la mecánica del siniestro. Por el momento, no se confirmó la participación de otros vehículos, aunque esa posibilidad será analizada durante la investigación.

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Como consecuencia del derrumbe del puente, el tránsito permanecía cortado de manera preventiva en ese tramo de la Ruta Nacional 16. En la zona trabajaban efectivos policiales, personal de Vialidad Nacional y organismos provinciales para remover la estructura caída y el camión siniestrado.

También se prevé el relevamiento de cámaras de seguridad en comercios cercanos y en el sector del Parque Industrial, ubicado frente al lugar del impacto, para determinar con mayor precisión cómo ocurrió el choque fatal.