El Gobierno abre la semana con cambios en Inocencia Fiscal y el ruido del caso Adorni en el Congreso

El Gobierno arranca la semana con la decisión de reactivar el proyecto que modifica la ley de Inocencia Fiscal, un régimen que no tuvo el impacto esperado y que ahora la Casa Rosada quiere ampliar. El objetivo central es permitir que los grandes contribuyentes también puedan adherir a la modalidad simplificada, aunque con restricciones sobre los beneficios fiscales previstos para otros contribuyentes. La iniciativa ya está redactada desde junio y todavía no empezó a discutirse formalmente con los bloques opositores.

El tema quedó incluido entre las primeras metas legislativas que Javier Milei planteó para la nueva etapa del oficialismo, junto con la reforma política y la normativa sobre Zonas Frías. En Balcarce 50 sostienen que el texto fue consensuado con colegios y agrupaciones de contadores de todo el país, después de los cuestionamientos que esos sectores hicieron a la ley original. Aunque la norma vigente ya fue reglamentada, la Casa Rosada busca ahora ampliar su alcance.

Grandes contribuyentes, el cambio central del proyecto

La ley actual limita el acceso al régimen simplificado del impuesto a las Ganancias a quienes tienen ingresos anuales menores a $1.000 millones y un patrimonio inferior a $10.000 millones. El nuevo proyecto busca abrir esa puerta también para los Grandes Contribuyentes Nacionales, pero sin habilitarles todos los efectos favorables del régimen. Para ese universo, la adhesión solo tendría validez para la presentación de la declaración jurada y el pago correspondiente.

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Los grandes contribuyentes podrían ingresar a la modalidad simplificada, aunque sin acceder a las mismas presunciones ni ventajas previstas para otros contribuyentes. Con ese esquema, el Gobierno intenta ampliar el alcance de la ley sin conceder un paquete completo de beneficios fiscales a contribuyentes de mayor peso fiscal. Ese punto promete entrar en la discusión parlamentaria.

Ley de inocencia fiscal: quiénes pueden acceder y por qué genera dudas entre los contribuyentes

El texto también contempla la eximición de multas previstas en los artículos 45 y 46 de la Ley N° 11.683 para quienes hayan cancelado o regularizado el tributo y los intereses antes de adherir al régimen. Esa dispensa no alcanzaría a sanciones que ya estén firmes. Además, la Unidad de Información Financiera deberá dictar normativa complementaria en un plazo de 15 días hábiles desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial.

El antecedente Adorni y la cautela opositora

El antecedente incómodo para el oficialismo es la adhesión de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, al régimen de Inocencia Fiscal. El trámite fue realizado en mayo ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cuando Adorni todavía ocupaba la Jefatura de Gabinete. La decisión quedó bajo cuestionamientos de la oposición porque el entonces ministro coordinador estaba siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Con Adorni fuera del Gobierno, la Casa Rosada espera que ese episodio pierda peso en las conversaciones parlamentarias. “A esta altura eso ya no está influyendo, por lo menos no en lo que respecta a la dinámica política”, sostuvo un integrante de la cúpula libertaria a Infobae. De todos modos, el oficialismo todavía no puso el proyecto sobre la mesa de los otros bloques y tampoco consiguió un respaldo previo de las provincias.

La falta de consulta puede pesar en la negociación. Un gobernador aliado de la Casa Rosada aseguró que no conoce el contenido final de la iniciativa y que nadie del Gobierno se acercó a explicarle los cambios. En ese sector prefieren esperar el texto definitivo antes de tomar una posición, una señal de que el acompañamiento no está garantizado ni siquiera entre interlocutores habituales del oficialismo.

Diputados, la puerta de entrada más probable

El Poder Ejecutivo todavía no envió el proyecto al Congreso ni definió por qué Cámara ingresará. En el oficialismo evalúan iniciar el trámite por Diputados, donde el oficialismo buscará medir primero si puede reunir una mayoría antes de avanzar con el debate. La decisión será analizada por la mesa política, aunque el próximo encuentro previsto quedó suspendido por el partido de la Selección argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial.

Los principales cambios de la Ley de Inocencia Fiscal

El vencimiento de Ganancias presiona los tiempos. Los especialistas piden que las modificaciones se traten rápido porque el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias 2025 está previsto para fines de julio. La demora deja en suspenso a quienes evalúan adherir al régimen y necesitan certezas antes de exteriorizar fondos o regularizar su situación.

Quienes opten por la modalidad simplificada deberán mantener la condición de residentes fiscales durante todo el período fiscal. Si ARCA detecta la pérdida de esa condición, podrá excluir al contribuyente del régimen y avanzar con procesos de verificación, fiscalización, determinación de oficio y sanciones. Ese punto apunta a evitar que el régimen sea usado por contribuyentes que pierdan la residencia fiscal durante el período alcanzado.

La discusión por Inocencia Fiscal abre una semana en la que el Gobierno intenta recuperar iniciativa legislativa después del recambio en la Jefatura de Gabinete. La Casa Rosada necesita que la ampliación del régimen no quede atrapada en el antecedente Adorni ni en la desconfianza de los bloques. El primer test estará en Diputados, donde deberá conseguir votos para una reforma técnica, pero con ruido político todavía activo.

DCQ