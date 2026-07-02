Dólares "del colchón" e informalidad: por qué cae la recaudación y cómo funcionará el régimen de inocencia fiscal

En diálogo con Canal E, la tributarista Fernanda Laiún sostuvo que la caída de la recaudación responde principalmente al menor consumo y explicó que el régimen de inocencia fiscal busca incorporar al circuito formal los ahorros no declarados.

La especialista explicó que la disminución de los ingresos tributarios está estrechamente vinculada con la desaceleración de la actividad económica. "La recaudación sufre una baja, entendemos, porque hay una baja en el consumo", afirmó, al señalar que el IVA continúa siendo el principal termómetro de la actividad comercial.

Además, precisó que los recursos provenientes del Impuesto a las Ganancias de sociedades tienen un peso estacional, mientras que el gravamen sobre los trabajadores en relación de dependencia mantiene un comportamiento más estable.

Sin embargo, remarcó que el mayor impacto negativo proviene del IVA y del impuesto sobre los débitos bancarios, ambos directamente relacionados con el nivel de actividad.

La economía informal y el desafío de ampliar la base tributaria

Laiún explicó que el proyecto de inocencia fiscal nació con el objetivo de incorporar al sistema formal los denominados "dólares del colchón" y reducir el peso de una economía informal que considera significativa en Argentina.

"Argentina tiene una economía formal relativamente pequeña o pequeña respecto de la economía real. Hay mucha economía negro, lo que llamamos economía negro informal", señaló.

En ese sentido, describió cómo la falta de facturación genera una competencia desleal entre comerciantes. Según explicó, quienes venden sin emitir comprobantes evitan el pago de IVA, Ingresos Brutos y tributos municipales, lo que les permite ofrecer precios más bajos frente a quienes cumplen con todas sus obligaciones fiscales.

También indicó que los controles de ARCA buscan comparar las ventas declaradas con los movimientos bancarios y aclaró que las billeteras virtuales forman parte de ese mismo esquema de fiscalización. "No escapa a la economía formal lo que va por billeteras virtuales", sostuvo.

Cómo funcionará la inocencia fiscal y sus límites

Respecto del nuevo régimen, Laiún explicó que la iniciativa apunta a permitir que los ahorros no declarados ingresen a la economía formal sin que ARCA pueda exigir el origen de esos fondos, siempre que se respeten las condiciones previstas por la ley.

"Lo que se busca es reactivar, sacarlo del colchón, ponerlo en la economía blanca", resumió.

La especialista destacó que, según el proyecto, el beneficio estaría vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, evitando que se convierta en un blanqueo permanente. No obstante, advirtió que los montos exteriorizados deberán guardar relación con la actividad económica declarada por cada contribuyente para no generar inconsistencias frente a otros organismos de control vinculados a la prevención del lavado de dinero.

Finalmente, relativizó algunos ejemplos que suelen aparecer en el debate público sobre hallazgos inesperados de grandes sumas de dinero o criptomonedas. "No es algo frecuente", aseguró, y agregó que, en su experiencia profesional, quienes poseen un patrimonio importante suelen planificar con anticipación la administración y transmisión de sus bienes.