A un mes de la muerte de Carlos Alberto "Indio" Solari, ocurrida el pasado 5 de junio a los 77 años, su esposa Virginia Mones Ruiz y su hijo Bruno Solari compartieron en la cuenta oficial de Instagram del músico dos fotos inéditas del día previo a su fallecimiento. En las imágenes se lo ve caminando con un bastón por el parque de su casa en Parque Leloir, junto al epígrafe "Te amamos tanto, viejito...", un posteo que rápidamente se viralizó, superó los 224.000 "me gusta" y generó miles de mensajes que no hicieron más que renovar la aterna admiración de sus seguidores.

El conmovedor video de Viru, la esposa del Indio Solari, consolando a una fanática que se volvió viral

El deceso del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota (luego, Los Fundamentalistas del Aireacondicionado y El Míster y Los Marsupiales) Extintos. se produjo en su casa de Parque Leloir tras sufrir un ACV hemorrágico no traumático, según reveló la autopsia días después. El cantante, que padecía desde hacía años el mal de Parkinson —enfermedad que lo había alejado de los escenarios—, fue encontrado sin vida en la pileta por su cuidadora y su esposa; a pesar de las tareas de reanimación de la emergencia médica, el resultado fue negativo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El emotivo mensaje de su entorno y la última foto en vida

La nueva fotografía familiar adquiere un valor especial debido al perfil extremadamente reservado que el Indio Solari mantuvo sobre su vida privada durante décadas. Esta publicación se suma a otra difundida pocos días después de su muerte por Gastón Daus, uno de sus colaboradores más estrechos, quien retrató la cotidianidad del ídolo sin saber que sería la última imagen suya con vida.

La última imagen del Indio Solari en su casa de Parque Leloir que compartieron su hijo Bruno y su esposa Virginia.

Aclaran la situación laboral del hijo del Indio Solari y aseguran que dona su sueldo al Hospital Garrahan

"Hoy escuché: ¡Gavilán! Corrí a buscarte por toda la casa, pero no estabas. Entré a tu cuarto y ver tus cosas me rompió el alma", escribió Daus en sus redes sociales en un sentido homenaje. "Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad... Sigo siendo el Gavilán que va decir lo que vos querías, pero no podías", cerró su mensaje.

La foto fue tomada por Gastón Daus, uno de sus colaboradores más cercanos, el día previo al fallecimiento de Solari.

El masivo funeral del Indio Solari en Avellaneda

El fallecimiento del artista popular derivó en una despedida emotiva, histórica y multitudinaria que reunió a más de medio millón de fanáticos en el Microestadio Municipal José María Gatica, ubicado en el Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, partido de Avellaneda. El velatorio se extendió durante 18 horas ininterrumpidas entre el domingo 7 y la madrugada del lunes 8 de junio, con filas de seguidores que alcanzaron los 10 kilómetros de distancia.

Durante el último adiós, el cajón del músico fue cubierto con camisetas, banderas, recuerdos y pañuelos blancos dejados por organizaciones de derechos humanos.

MEG/HB