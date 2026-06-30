Misa ricotera: Rey Garufa revive el clásico álbum “En directo” de Patricio rey y sus redonditos de ricota

Rey Garufa es una banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las agrupaciones más influyentes y de estilo único en la historia del rock argentino. El proyecto nació en 2008 en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. “En Directo” es un espectáculo en el que la banda que recrea uno de los registros en vivo más emblemáticos de la historia de "los redondos": el mítico show inmortalizado en el álbum En Directo, editado el 14 de diciembre de 1992.

“En Directo” es un espectáculo en el que la banda que recrea uno de los registros en vivo más emblemáticos de la historia de "los redondos"

La propuesta revive la potencia, la intensidad y la mística de una de las etapas más representativas de Los Redondos. Con una interpretación fiel y una puesta especialmente diseñada para la ocasión, Rey Garufa reconstruye tema por tema la experiencia de aquel histórico registro en vivo, respetando su sonido, su energía y su espíritu original.

El espectáculo transporta al público a una época fundamental del rock argentino, recorriendo cada canción que convirtió a En Directo en una obra de culto para generaciones de ricoteros.

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Además de recrear íntegramente el repertorio del disco, el show suma una selección de las canciones más emblemáticas de Los Redondos, aquellas que marcaron a generaciones enteras y se transformaron en verdaderos himnos del rock nacional.

El espectáculo transporta al público a una época fundamental del rock argentino, recorriendo cada canción que convirtió a En Directo en una obra de culto

Un "pirata oficial" que alimentó el mito

Publicado el 14 de diciembre de 1992, En directo es el único álbum en vivo editado por Los Redondos. Reúne registros de los recitales realizados en el Teatro de Verano de Montevideo (8 de diciembre de 1989) y en el estadio Obras Sanitarias (27 y 29 de diciembre de 1991), en plena consolidación de la banda como fenómeno masivo.

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Desde su aparición estuvo rodeado de misterio. Durante años circuló la versión de que se trataba de un "disco pirata", aunque diversos cronistas del rock argentino sostienen que habría sido impulsado por la propia banda como una estrategia para mantener su histórica independencia de las grandes compañías discográficas. Esa condición de "pirata oficial" terminó alimentando el mito ricotero y reforzó la lógica de autogestión que caracterizó al grupo.

Un retrato de la potencia escénica de Los Redondos

El sonido crudo, la ausencia de retoques excesivos y la interpretación de clásicos como "Nuestro amo juega al esclavo", "Todo un palo", "La parabellum del buen psicópata" o "Rock para los dientes" permiten apreciar la intensidad con la que el grupo trasladaba al escenario el repertorio de fines de los años ochenta y comienzos de los noventa.

El disco también incluye "El blues del noticiero", una composición inédita hasta entonces que nunca integró un álbum de estudio y que se convirtió en uno de los mayores atractivos de la edición.

El contexto histórico

La publicación llegó apenas un año después de La mosca y la sopa y en un momento especialmente complejo para la banda. Los recitales de Obras de diciembre de 1991 quedaron atravesados por la detención de Walter Bulacio y su posterior muerte, un hecho que marcó para siempre la historia del rock argentino y modificó la relación entre Los Redondos, la Justicia y los organismos de seguridad. Ese contexto convirtió al álbum en un testimonio de una etapa bisagra en la trayectoria del grupo.

El álbum marca el fin de una era y le seguiría Lobo suelto, cordero atado (1993): una formación ajustada, con el saxo de Sergio Dawi como protagonista, la guitarra filosa de Skay Beilinson y un Indio Solari que comenzaba a consolidar el perfil escénico que terminaría convirtiéndose en un fenómeno cultural.

En directo por Garufa

“En Directo” revive la liturgia ricotera con una fidelidad musical extraordinaria, una energía arrolladora y una conexión única con el público. Con una interpretación fiel y una puesta especialmente diseñada para la ocasión.

Rey Garufa es una banda tributo a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una de las agrupaciones más influyentes y de estilo único en la historia del rock argentino. El proyecto nació en 2008 en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, cuando un grupo de músicos comenzó a reunirse en una sala de ensayo con el objetivo de interpretar las canciones de Los Redondos. Con el tiempo, aquellas reuniones se transformaron en presentaciones en vivo donde la respuesta del público ricotero fue creciendo show tras show, convirtiendo cada recital en una verdadera misa de convocatoria cada vez mayor.

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Con 17 años de trayectoria, Rey Garufa ha recorrido escenarios de todo el país y también de países vecinos, consolidando una propuesta que combina fidelidad musical, potencia en vivo y una conexión muy fuerte con el público.

Integrantes:

Santiago Núñez – Voz

Octavio Ballesteros – Guitarra

Jorge Suárez – Guitarra

Diego Giménez – Bajo

Ignacio Rivero – Batería

Esteban Romay – Saxofón.

RB/ML