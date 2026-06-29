Cupido apuesta al poder de los vínculos con "Amor Compartido", un disco que une a la nueva escena musical iberoamericana

El grupo español Cupido inaugura una nueva etapa con "Amor Compartido", un álbum de 11 canciones que convierte las colaboraciones en el eje de su propuesta artística. Lejos de presentar un disco con invitados ocasionales, la banda construyó una obra donde cada tema incorpora una nueva voz y una identidad distinta, dando forma a un recorrido que conecta diferentes escenas musicales de habla hispana.

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En dialogo con PERFIL, los integrantes del grupo explicaron que la idea nació hace más de dos años, mientras aún recorrían escenarios con el disco anterior. Lo que inicialmente iba a ser un EP de cuatro o cinco colaboraciones terminó creciendo hasta convertirse en un álbum completo gracias a la respuesta de los artistas convocados.

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"Empezamos a hablar con algunos artistas que eran amigos nuestros y que sabíamos que eran fans de Cupido. Empezaron a decir que sí, cada vez se sumaban más nombres y pensamos: 'A lo mejor aquí hay un disco entero'", contaron. Ese entusiasmo inicial, sin embargo, también implicó un largo proceso de producción, marcado por la coordinación de agendas y estrategias de lanzamiento de cada invitado.

El resultado es un trabajo que reúne a nombres de distintos países y estilos musicales. Entre ellos aparecen los argentinos Bhavi, Zoe Gotusso y Usted Señalemelo, además del chileno DrefQuila, los mexicanos Little Jesus y Bruses, el estadounidense Cuco, el guatemalteco Jesse Báez, el español Kinder Malo y la panameña Lorna, entre otros.

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Para la banda, el concepto del disco terminó definiendo toda la obra. "Hubiera sido raro hacer un disco con canciones nuestras y meter un par de colaboraciones. Nos parecía poco Cupido. Dijimos: 'Lo hacemos entero con colaboraciones para que tenga un concepto y un desarrollo narrativo'", explicaron durante la entrevista.

Cada participación aporta un color distinto sin perder la identidad del grupo. Según describieron, el objetivo nunca fue sumar artistas únicamente por su popularidad o por las cifras de reproducciones, sino trabajar con músicos que compartieran una afinidad artística y humana.

"La clave era que todos los artistas fueran fans de Cupido y que nosotros también fuéramos fans de ellos. No queríamos hacer un disco de laboratorio con quien estuviera sonando más fuerte. Tenían que parecernos proyectos interesantes y que quisieran entrar al universo Cupido", afirmaron.

Entre todas las colaboraciones, hubo una que tuvo un significado especial. La participación de Cuco representa, según reconocieron, uno de los momentos más importantes del proyecto por la influencia que el músico estadounidense ejerció sobre ellos desde los comienzos de la banda.

"Cuco fue una de nuestras máximas referencias cuando empezamos. Estábamos desarrollando una mezcla entre música urbana y bedroom pop y él era uno de los proyectos que más admirábamos. Cuando le propusimos sumarse y dijo que sí fue una alegría enorme", recordaron.

Además de recorrer diferentes geografías musicales, "Amor Compartido" también explora múltiples formas de entender el amor, el desamor y las relaciones contemporáneas. Desde boleros y dream pop hasta indie rock, surf pop o sonidos urbanos, el álbum funciona como un mapa sonoro que une distintas generaciones y tradiciones musicales sin perder coherencia.

Consultados sobre el significado del título del disco, los integrantes resumieron el espíritu del proyecto en tres conceptos. "Colaboración, camino y amistad", respondieron, una definición que refleja tanto el proceso creativo como la experiencia compartida con los músicos invitados durante más de dos años de trabajo.

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El lanzamiento también marca una evolución dentro de la trayectoria del grupo, nacido en 2018 de la unión entre Pimp Flaco y la banda canaria Solo Astra. Desde entonces, Cupido logró consolidarse como una de las propuestas más originales del pop alternativo español gracias a una combinación de melodías románticas, psicodelia, indie y referencias urbanas que construyeron una identidad propia.

En plataformas digitales, la banda mantiene un crecimiento sostenido, con cientos de miles de oyentes mensuales y una comunidad internacional que acompaña cada lanzamiento. Esa expansión también quedó reflejada en la diversidad de artistas convocados para este nuevo trabajo, que atraviesa fronteras sin abandonar el idioma español como principal vehículo creativo.

Precisamente sobre el presente de la música en español, Cupido considera que el momento actual representa una oportunidad histórica para los artistas hispanohablantes. "La música latina es la música que todo el mundo quiere hacer ahora mismo. Nunca había estado tan fuerte. Somos muchísimos los que hablamos español y tenemos que darle mucha más importancia a nuestro idioma", sostuvieron.

El grupo también cree que la evolución cultural modificó la manera en que las canciones abordan los vínculos afectivos. "Ahora existen muchas formas de entender el amor y las relaciones. Cada persona puede expresarse sin miedo y contar cómo vive ese sentimiento", señalaron al reflexionar sobre uno de los temas que atraviesa toda su discografía.

Lejos de pensar en una pausa tras el lanzamiento, la banda ya trabaja en el siguiente capítulo de su carrera. "Ya estamos pensando cómo queremos grabar lo próximo. Además queremos que 'Amor Compartido' siga creciendo con artistas que no sean músicos, sino fotógrafos, pintores, videastas y creadores de otras disciplinas", adelantaron durante la charla con PERFIL.

ML