Los Caligaris lanzaron “Caligaris Sí”, su nuevo disco con colaboraciones de Karina, Coti y Los Auténticos Decadentes

Los Caligaris vuelven a escena con “Caligaris Sí”, un nuevo disco de estudio que condensa el espíritu festivo, popular y optimista que la banda cordobesa construyó a lo largo de casi 30 años de trayectoria. El álbum reúne 11 canciones, colaboraciones con artistas de distintos géneros y países, y una portada realizada por un fan, en una propuesta que busca reforzar el vínculo directo con su comunidad.

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En diálogo con PERFIL, los integrantes de la banda explicaron que el título del disco no fue elegido al azar. El “sí” aparece como una palabra simple, pero cargada de sentido: una invitación a avanzar, a apostar por los sueños y a sostener una mirada positiva incluso en tiempos complejos.

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Cómo es “Caligaris Sí”, el nuevo álbum de Los Caligaris con colaboraciones de lujo

La idea, contaron, nació a partir de una experiencia durante una gira por Europa. En un pequeño pueblo de España, conocieron a una familia húngara que tenía un restaurante. Allí, una niña llamada Mónica escuchó un disco de la banda y les dejó una frase que quedó grabada en la memoria del grupo: “Ustedes hacen música optimista”.

Esa definición terminó funcionando como punto de partida para el nuevo proyecto. “Los Caligaris siempre tratamos de llevar alegría, de divertir hasta el final, como el payaso que le da origen a la banda”, señalaron durante la entrevista. A partir de esa idea, comenzaron a pensar cuál era la palabra más positiva del vocabulario y encontraron una respuesta directa: sí.

El significado de “Caligaris Sí” y el optimismo como identidad

Lejos de presentar el optimismo como una fórmula superficial, la banda explicó que “Caligaris Sí” también abarca distintas emociones. El disco incluye canciones festivas, pero también momentos más sentimentales e introspectivos.

“Caligaris Sí abarca todo nuestro espectro sentimental”, expresaron. En ese sentido, el álbum no solo apunta a la celebración, sino también a la reflexión, siempre desde una mirada vitalista.

Los Caligaris lanzaron Caligaris Sí, su nuevo disco de estudio.

La palabra “sí” funciona entonces como una síntesis del momento actual del grupo y de la intención que sostiene su carrera desde los comienzos: hacer canciones que acompañen, diviertan y generen encuentro.

Después de casi tres décadas de trayectoria, Los Caligaris mantienen una identidad reconocible, pero también buscan evitar la repetición. Según explicaron, el desafío está en conservar el estilo sin dejar de moverse.

“Siempre tratamos de sorprender, de mantenernos activos y en movimiento”, afirmaron. Para la banda, esa búsqueda constante es parte del motor que les permite seguir vigentes sin perder el sello propio.

Un disco con colaboraciones de distintos géneros

Uno de los rasgos centrales de “Caligaris Sí” es la cantidad de invitados. El álbum incluye participaciones de Paty Cantú, Justo de Silvestre y La Naranja, Los Auténticos Decadentes, Banda El Recodo, Benjamín Amadeo, La Konga, Neto Peña, La Vela Puerca, Coti Sorokin, Don Tetto, Alan Sutton y las Criaturas de la Ansiedad y Karina La Princesita.

Para la banda, estas colaboraciones surgieron de manera natural. No fueron pensadas únicamente como una estrategia de lanzamiento, sino como el resultado de vínculos construidos en festivales, giras y encuentros musicales.

A casi 30 años de su formación, Los Caligaris mantienen intacto su espíritu festivo.

“Es como juntarse a jugar con amigos”, resumieron. Según explicaron, cada artista fue convocado para una canción que dialogara con su perfil musical.

Así, Karina La Princesita participa en una cumbia, La Konga aporta su impronta cuartetera, Coti Sorokin se suma a una canción con espíritu de rock, mientras que Banda El Recodo amplía el cruce hacia otros sonidos populares de América Latina.

El resultado es un trabajo amplio, atravesado por distintas generaciones y estilos, pero con una misma base: la esencia celebratoria de Los Caligaris.

“Viento a tu Favor”, la canción elegida para abrir el universo del álbum

El tema central del lanzamiento es “Viento a tu Favor”, la colaboración junto a Paty Cantú. La canción fue elegida como focus track del disco y resume buena parte del concepto general del álbum.

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Con una impronta marcada por los vientos desde el comienzo, el tema refuerza el costado festivo y expansivo de la banda. Junto con el lanzamiento del álbum, Los Caligaris también presentaron el videoclip oficial de la canción, con una estética dinámica y divertida, en línea con el universo visual que caracteriza al grupo.

En el tracklist también aparecen canciones como “El reloj me miente”, “Mi vida sin tu vida”, “Hoy flasheaba”, “Mala junta”, “Confinado”, “Hablar de flores”, “Tengo”, “El sin cabeza” y “Tu infeliz”. Además, la banda ya anticipó que a mediados de agosto llegará una versión deluxe del álbum, que sumará nuevas canciones.

La portada creada por un fan y el vínculo con la comunidad

Uno de los aspectos más especiales del lanzamiento fue la portada oficial del disco. Para definirla, Los Caligaris realizaron un concurso abierto entre sus seguidores, quienes enviaron propuestas inspiradas en el concepto del álbum.

La convocatoria tuvo una fuerte respuesta: recibieron alrededor de 600 diseños. Finalmente, el elegido fue el de Pablo, un diseñador de Mendoza con quien la banda ya está en contacto. “Nos entregó su tiempo, su cariño, su amor y su arte”, destacaron sobre la participación de los fans en el proceso creativo.

Para Los Caligaris, esta iniciativa refleja la relación activa que mantienen con su público. Según contaron, muchas de las costumbres que hoy forman parte de sus shows nacieron precisamente desde la comunidad.

Ocurrió con los maquillajes en la cara, los globos y otros elementos que los seguidores comenzaron a llevar a los conciertos hasta convertirlos en parte de la identidad visual de la banda.

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Más allá del lanzamiento discográfico, Los Caligaris ponen el foco en el encuentro con el público. La banda volverá a presentarse en Buenos Aires este sábado 6 de junio en Museum, ubicado en Perú 535, donde tocará nuevas canciones y clásicos de su repertorio.

“Siempre que tocamos es una fiesta”, afirmaron. Para el grupo, sus conciertos convocan a un público heterogéneo, de distintas edades y procedencias, que participa activamente del show.

En la entrevista, adelantaron que la presentación en Buenos Aires tendrá invitados especiales y momentos pensados para celebrar esta nueva etapa. La banda también remarcó que el público les devuelve la misma energía que ellos buscan transmitir desde el escenario. “Nos dicen que les damos alegría, pero el público nos transmite exactamente lo mismo a nosotros”, señalaron.

Ante la pregunta sobre qué los motiva a seguir subiéndose al escenario después de tantos años, la respuesta fue directa: la vida misma. Los integrantes de la banda destacaron que siguen disfrutando de estar juntos, de crear canciones y de compartir proyectos. Incluso cuando no tienen shows, suelen reunirse para pensar nuevas ideas y sostener la dinámica colectiva del grupo.

Esa amistad aparece como una de las claves de su permanencia. Los Caligaris no solo se presentan como una banda, sino como un grupo de amigos que encontró en la música una forma de seguir compartiendo experiencias. “Somos una banda que va a cumplir 30 años y nos gusta estar juntos”, remarcaron.

“La Fórmula Perfecta” junto a Los Auténticos Decadentes

En paralelo al lanzamiento de “Caligaris Sí”, la banda también anunció una unión histórica con Los Auténticos Decadentes para presentar “La Fórmula Perfecta”, una gira conjunta que promete llevar la celebración a distintos escenarios.

El proyecto tendrá fechas confirmadas en Córdoba, México y Colombia, y reunirá a dos bandas que comparten una mirada festiva, popular y expansiva de la música.

Además, Los Caligaris forman parte de “Locos”, la nueva campaña de DIRECTV y DSPORTS en la previa de la FIFA World Cup 2026, una propuesta centrada en el frenesí colectivo que despierta el fútbol. La participación resulta coherente con el universo de la banda, históricamente asociado a la celebración popular, el encuentro masivo y la energía de fiesta.

Tras su presentación en Buenos Aires, Los Caligaris continuarán con fechas en la región. El 26 de junio tocarán en el Centro de Convenciones Barranco, en Lima, Perú, y el 27 de junio se presentarán en la Cúpula Parque O’Higgins, en Santiago de Chile.

Luego llegará la gira conjunta con Los Auténticos Decadentes, con una primera fecha el 22 de agosto en el Quality Arena de Córdoba. Más adelante, el recorrido continuará por Tijuana, San Luis Potosí, Bogotá, Monterrey y Ciudad de México.