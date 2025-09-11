Fiesta de la primavera: DesaKTa2, Los Caligaris, Ecko y FMK en el escenario central de Villa Carlos Paz

Desde las 10 en el Skatepark y con diversas actividades recreativas y deportivas para los jóvenes comenzará a festejarse la fiesta de la Primavera en Carlos Paz el próximo sábado 20 de septiembre. A las 14, los primeros números artísticos harán presencia en el escenario central ubicado en el Parque de Asistencia del Rally, a orillas del Lago San Roque, proporcionando un entorno único y accesible.

El evento es uno de los más grandes del país, como siempre, será sin alcohol y contará con un gran operativo de seguridad para garantizar la tranquilidad de todos los asistentes. “Tratamos de tener una fiesta para todos los gustos con el concepto central sin alcohol y con la seguridad como eje del festejo. Queremos que la fiesta no sea solo de los jóvenes sino de toda la familia, gratuita y de gran calidad artística” expresó Sebastián Boldrini, Secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes.

“Queremos que sea un fin de semana completo de festejos por eso hemos trabajado en conjunto con el sector privado como las discos de la ciudad y con la Cámara de Turismo y la Asociación Hotelera en tal sentido” finalizó.

Primavera extendida

En el marco de un fin de semana de color y alegría, se han sumado promociones y descuentos en hotelería y gastronomía. Los festejos continuarán el día domingo 21 de septiembre para recibir a la mejor estación del año con actividades deportivas y recreativas en el espacio del Parque de Asistencia a cargo de profesores de la Dirección de Deportes que coordinarán distintas actividades, de 15:30 a 19 hs., a las que se sumarán clases de ritmos latinos y zumba.

Como parte de la oferta que la ciudad presentará este fin de semana de bienvenida a la primavera, del jueves 18 al domingo 21 de septiembre se desarrollará en la ciudad el 8º Encuentro de motos Harley Davidson. Además, el lago San Roque recibirá el sábado 20 a la Regata de la Primavera de vela con sede en el 400 Yacht Club, mientras que el Teatro Luxor recibirá el domingo 21, el Certamen de Danza “Universal Dance”. Finalmente, durante todo el fin de semana en las instalaciones del Club Carlos Paz Rugby se realizará el 11º Encuentro Internacional de escuelas de tenis y el Carlos Paz Rugby recibirá el 7º Torneo Six Internacional de mami hockey.

on el concepto de “Primavera Segura” el evento incluirá, un mega operativo de seguridad en el que intervienen más de 1500 personas entre fuerzas municipales y provinciales. Se realizarán controles en los diferentes accesos a la ciudad, puestos de monitoreo y seguimiento con cámaras e infraestructura acorde a las características del evento.

Sin Alcohol

La veda es para el expendio e ingreso a la ciudad de Villa Carlos Paz de bebidas alcohólicas desde las 00 hs. del sábado 20 de septiembre hasta las 00 hs. del domingo 21 de septiembre en toda la ciudad, extendiéndose hasta las 02:00 hs. en el sector aledaño al Parque de Asistencia. La restricción incluye comercios, restaurantes, bares, confiterías, supermercados, boliches y otros.

Además, se realizarán controles en los ingresos de la ciudad para evitar que personas vengan a la ciudad con bebidas alcohólicas.

Se instalará una unidad de atención médica móvil en el predio con profesionales médicos y aparatología necesaria preparada por cualquier contingencia y un corredor sanitario habilitado hacia el Hospital Municipal Gumersindo Sayago; y ambulancias disponibles ante cualquier eventualidad en el lugar. Además de un puesto de atención de emergencias junto al escenario a cargo de Bomberos Voluntarios y médicos.

Pensando en los jóvenes que asistirán al evento, nuevamente habrá una terminal alternativa para todo el transporte (colectivos, mini buses y combis) que trasladen a los mismos a la fiesta, dejándolos a metros del evento (costanera y Nahuel Huapi), minimizando la congestión vehicular habitual y la posibilidad de que haya accidentes de tránsito.

Feria de foodtrucks

Con diferentes alternativas gastronómicas y a precios accesibles, los asistentes al evento podrán disfrutar de las propuestas de diversos puestos y foodtrucks. Las discos y establecimientos gastronómicos locales reciben la Primavera con fiestas especiales.

Los boliches y bares de la villa ofrecerán distintos shows durante el día sábado 20 de septiembre como complemento a los eventos y actividades organizadas en la ciudad. Khalama, Zebra, Molino Rojo y Keops tendrán eventos destacados con D´js e invitados especiales.

La programación incluirá:

Escenario Principal

14 a 18 hs.:

- Bandas locales y regionales:

- Neon Heart

- Cavenecada

- Anael Belén Rodríguez

- Banday cuarteto

- Gemma Civalero

- Ángeles del laberinto

- Gabriel Polidoro

- Jam da miércoles

- Matías Luchini

- Caníbales y reyes

- El Club del Blues

- Ignacio Sagalá

- Kawen

- DJ Albina Yellow

- Mono Strong



18 a 01 hs.: Presentación de los grupos:

- La Banda de Grillo

- SER

- FMK

- Ecko

- Los Caligaris

- Cierre con: DesaKTa2



Escenario Skatepark